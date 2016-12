Cine câștigă alegerile parlamentare, după scrutinul din acest week-end și ce rol au partidele mici, în formarea unei noi majorități parlamentare, care să impună premierul la Palatul Victoria? Aceasta este întrebarea la care liderii politici încearcă să răspundă, în aceste zile, și să găsească strategia care să le maximizeze șansele de câștig.

În lipsa unei campanii atractive, din cauza legislației restrictive, dar și a absenței unei confruntări directe între figurile politice importante, partidele își fac calculele majorității luând în calcul partidele mici care ar putea înclina balanța, în noul Parlament. ALDE, USR, UDMR, PMP și PRU vor decide, astfel prin scorurile lor, câștigătorul alegerilor.

Și prezența la vot reprezintă o condiție esențială pentru rezultatul alegerilor. PSD câștigă dintr-o prezență slabă la vot, și mobilizarea bazinului electoral din zonele tradiționale, în timp ce PNL speră într-un procent de participare la scrutin care să depășească 50%.

Mobilizarea depinde și de cum va fi vremea, duminică, în ziua votului. PSD speră să scoată la vot zonele unde au cea mai mare susținere, Moldova, Oltenia, iar PNL trebuie să mobilizeze electoratul din Ardeal și Banat.

PSD, prima șansă de câștig; Formarea majorității, condiționată de intrarea ALDE în Parlament

PSD-ul intră în ultima săptămână de campanie cu prima șansă de câștigare a alegerilor parlamentare. Are însă nevoie de ajutor, pentru a forma o majoritate în Parlament. Iar acest ajutor poate veni din partea ALDE, partid cu care dorește să guverneze, din decembrie, dar cu care nu are semnat niciun fel de alianță sau protocol post-alegeri. Astfel, negocierile între ele vor fi extrem de dure, și vor depinde de cât de mare va fi scorul liberal-democraților.

De aici și strategia ALDE de a anunța că are o propunere de premier, în persoana copreședintelui Călin Popescu Tăriceanu, acesta fiind semnalul condiționărilor care vor fi impuse PSD-ului, într-o viitoare formulă de guvernare. PSD câștigă și din prezența în Parlament a Partidului România Unită (PRU), format în mare parte din foști social-democrați care nu s-au mai putut regăsi pe liste, din cauza problemelor penale.

PNL speră într-o majoritate cu USR și UDMR și mizează pe eșecul ALDE de a depăși pragul electoral



Scorul liberalilor este mult sub așteptările liderilor partidului, pe final de campanie, sub 30%. PNL speră ca asocierea cu premierul Dacian Cioloș să devină vizibilă, chiar și pe ultima sută de metri și să le aducă câteva procente în plus. Asta mai ales că premierul a decis să se implice în campanie, prin apariții media, în ultimele zile și și-a anunțat oficial perferința pentru o guvernare alături de cei de la PNL și USR. Liberalii speră într-un eveniment emoțional, pe modelul alegerior prezidențiale din 2014, care să provoace o tendință de mobilizare în rândul nehotărâților și a celor care refuză să meargă la vot.

Strict matematic, calculele PNL depind foarte mult de rezultatul USR-ului. De altfel, un scor cu două procente pentru partidul lui Nicușor Dan ar crește exponențial șansele liberalilor de a face majoritatea, alături de cei de la UDMR. O guvernare PNL-USR depinde însă de mai multe variabile: de un potențial eșec al intrării ALDE în Parlament, care ar lipsi PSD-ul de principalul aliat în formarea majorității dar și de condiția intrării PMP în Parlament, în contextul în care Traian Băsescu a respins categoric o alianță cu social-democrații și a lăsat o portiță deschisă către PNL. Și eșecul PRU, partidul condus de Bogdan Diaconu, ar ajuta PNL în negocierea unei formule guvernamentale.

Cristian Pârvulescu, pentru Libertatea: PSD are șansele formării majorității absolute, prin mobilizarea electoratului din zona rurală

Analistul politic Cristian Pârvulescu consideră că șansele PSD să realizeze o majoritate absolută, deci să depășească pragul de 50% la alegeri sunt cu atât mai mari cu cât acesta va reuși să își mobilizeze electoratul din zona rurală, dar și primarii din aceste zone.

”PSD va trebui să încerce să mobilizeze electoratul din zona rurală, și la o prezență mică la vot, dar și cu influența primarilor, dacă reușește acest lucru, are șansele de formare a unei majorități absolute”, a precizat Pârvulescu, pentru Libertatea.

Analistul politic mai spune că PNL are o misiune mai complicată, și anume să mobilizeze electoratul urban, iar aici se luptă cu USR-ul.

”Pe de altă parte, liberalii trebuie să mobilizeze electoratul transilvănean, așa cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2014 și să încerce să decredibilizeze PSD-ul, ceea ce pare că nu a reușit până acum”, mai subliniază Cristian Pârvulescu.

Pârvulescu a făcut și o predicție, privind rezultatul de duminică al alegerilor parlamentare: ”Nu există o surpriză. Ierarhia va fi PSD, PNL, USR, UDMR și eventual, dacă depășesc pragul, ALDE și PMP. În ceea ce privește scorul, depinde de prezența la vot, iar prezența mică la vot favorizează PSD, dar și pe PMP și ALDE, în timp ce, la o prezență mare la vot, e favorizat PNL-ul”, afirmă Pârvulescu.

