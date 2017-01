Intervenția armată vest-africană în Gambia a fost întreruptă pentru ultima șansă de mediere

Senegalul și Nigeria au trimis 7.000 de militari în Gambia pentru a-l îndepărta de la putere pe președintele gambian în exercițiu, Yahya Jammeh, care refuză să recunoască și să pună în aplicare rezultatul alegerilor din decembrie, anul trecut, informează Reuters.

Forţele militare ale coaliției vest-africane au traversat graniţa în Gambia pentru a susţine învestirea preşedintelui Adama Barrow, la scurt timp după ce acesta și-a depus jurământul de președinte în exil. El a câştigat alegerile prezidenţiale din decembrie, dar a fost obligat să fugă în Senegal.

Însă, Marcel de Souza, șeful comisiei Comunității Economice a Statelor Vest-Africane (ECOWAS), a anunțat ulterior că intervenția armată a Senegalului și Nigeriei în Gambia, pentru aducerea la putere a președintelui ales Adama Barrow, a fost întreruptă azi-noapte pentru a da o ultimă șansă unei medieri pașnice.

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs

— Adama Barrow (@adama_barrow) January 19, 2017