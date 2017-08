Marian Godină vrea să renunțe la cariera de polițist. Poliţistul braşovean Marian Godină a decis să dea din nou examen de admitere la Academia de Poliţie „A.I. Cuza”, a cincea oară, la frecvenţă redusă, la care pot participa agenţii de poliţie care îndeplinesc unele condiţii şi care vor să devină ofiţeri.

UPDATE – ora 10.20: La proba de istorie a examenului de admitere de la Academia de Poliție din acest an au fost probleme, după ce în barem era trecută ca fiind corectă o variantă greşită, informează Digi 24.

Este vorba despre Grila 22 de la B3, proba scrisă la Istorie, mai precis subiectul: „Marcați pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o considerați corectă:

Instituţia de învăţământ a comunicat, în cursul serii, că se va ţine cont de răspunsul corect, nu de barem.

Știrea inițială – Celebrul polițist povestea, la sfârșitul lunii mai, pe pagina sa de Facebook, cum a susţinut proba sportivă, „de care am trecut cu brio”, iar apoi a mers la Centrul Medical al MAI pentru proba medicală, unde, pe lângă alte analize, a fost măsurat şi cântărit, ocazie cu care a aflat că la 1.77 metri şi 85 de kilograme este obez, „astfel, nu sunt apt să devin poliţist”.

Iar acum a susținut proba scrisă, dar nu crede că va intra la Academie cu nota obținută.

“Pentru că sunt asaltat de telefoane, prefer să spun aici că am luat azi la examen media 7.50 și am șanse spre zero să fiu admis. Partea bună e că sunt mai obișnuit să pic decât să reușesc, așa că nu e o tragedie pentru mine și nu se termină lumea. Urmează însă o perioadă în care mă voi gândi serios dacă voi mai continua într-un sistem din care eu simt că nu prea mai fac parte.

Într-un sistem în care colegi apropiați ai mei, care beneficiază de multe de pe urma mea, dar care, în locul unei minime recunoștințe, au dezvoltat o invidie enormă față de mine. Sunt convins că ei sunt cei mai bucuroși azi. Sunt aceiași care mâine îmi vor spune în față cât de rău le pare de nereușita mea și aceiași dintre care niciunul nu a venit la lansarea mea de carte pe care am avut-o în Brașov, dar se bucurau în schimb de ce se întâmplase. Mai ales că nu era pe cârca lor. Sunt imun oricum în legătură cu lucrurile astea.

În legătură cu examenul de azi, fără să îi iau Cezarului ce-i al Cezarului, pot spune că vor intra cei care au ghicit cele mai multe răspunsuri corecte. Degeaba pierzi nopți învățând dacă te întreabă care e antonimul cuvântului „zbir”, sinonimul lui „prinos” sau alte tâmpenii fără de care pot dormi la fel în viață. I-aș spune câteva sinonime celui care a conceput subiectele de azi și care, în opinia mea, și-a bătut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie și bani.

La istorie, unde cu toată modestia afirm că pot discuta de la egal la egal cu orice profesor de gimnaziu, am greșit azi 8 întrebări din 30. Enorm, în condițiile în care țelul meu era nota 10, dar explicabil ținând cont de întrebările date. Ba mai mult, cel care a conceput subiectele a vrut să confirme bancurile cu Garcea, iar la una din grile două răspunsuri erau identice. Noroc că niciunul nu era corect, dar mă întreb totuși de ce nu a fost capabil să conceapă un test cu 30 de răspunsuri clare, unice, fără erori și fără ambiguități.

Îmi era milă azi să văd copii plângând și îmbrățișați de parinți. Notele de admitere îmi vor confirma că nu vorbesc aiurea. Se va intra mai mult ca sigur cu o medie de sub 8.

Singurul lucru bun e că nu mai planează nicio suspiciune de intrat pe pile. Felicitări celor care vor fi admiși și capul sus celor care vor fi respinși! Viața e frumoasă și merge înainte, vă spune unul care cel mai probabil va pica pentru a 5-a oară”, a scris Godină, ieri, pe pagina sa de Facebook.