Rihanna a căzut în patima alcoolului? Artista este surprinsă tot mai des cu sticla la gură

Rihanna a avut opt nominalizări la premiile Grammy, însă a plecat acasă cu mâna goală. Cu toate acestea, ea a atras atenția tuturor cu accesoriul inedit pe care l-a avut la ea. Mai exact, la un moment dat, probabil fiind prea plictisită, a început să bea dintr-o sticluță de whiskey de buzunar, pe care și-a personalizat-o cu diamante, din care lua înghițituri mari.

Din când în când, artista din Barbados îi mai plasa sticluța și asistentei și prietenei ei, Jennifer Rosales, care avea la ea, de asemenea, un astfel de recipient asortat cu al Rihannei.

Mai mult, într-o înregistrare video postată pe Twitter, Rihanna dansează cu sticla în mână, părând un pic amețită și mai fericită decât oricine. Imaginile cu ea, dând shot-uri pe gât din sticlă s-au viralizat imediat pe rețelele de socializare.

"I think it's time for another shot" ?? @rihanna , bless you #grammys pic.twitter.com/U8BNEFIWYm

Move over, Leo and Leo's vape pen, there's a new It Couple in town. Rihanna and Rihanna's flask. https://t.co/l0Lynau46g pic.twitter.com/Vgr6KWTSpl

— E! News (@enews) 13 februarie 2017