Perioada de şomaj se ia în calcul la stabilirea vecimii în muncă? Eu sunt născută la 3 noiembrie 1959 şi am o vechime în muncă de 40 de ani. Dar, am avut o perioada de 9 luni, în care am fost în şomaj. Aceste 9 luni se iau în considerare la calculul vechimii mele în muncă, în cazul în care vreau să mă pensionez anticipat? (Ioana Dereșteanu, Bucureşti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Legislaţia muncii este uşor ambiguă din acest punct de vedere însă părerea majoritară este că această perioada de şomaj de 9 luni, constituie vechime în muncă, mai ales dacă cele 9 luni sunt sub imperiul Legii 1/1991. Un alt aspect important este reprezentat de specialitatea vechimii în muncă, deoarece în situaţia în care discutăm de vechime militară, perioada de 9 luni de şomaj constituie vechime în muncă, însă nu vechime militară. Concluzia ar fi, că cele 9 luni de şomaj ar trebui să va fie luate în calcul la Casele de Pensii ca vechime în muncă, iar în situaţia în care o să întâmpinaţi probleme din acest punct de vedere, să consultaţi un avocat.

Citește și: Şomajul se ia în calcul la pensie | În anumite situaţii, şi concediul pentru creşterea copilului se consideră vechime în muncă