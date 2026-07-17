Modelul suedez în reducerea fumatului: Suedia a coborât sub pragul de 5% fumători, datorită alternativelor fără fum

Datele oficiale publicate de Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs indică o realitate greu de ignorat: rata fumatului zilnic a scăzut spectaculos în această țară, de la 16% în anul 2003, până la doar 4,8% în 2025. Acest succes plasează Suedia sub pragul critic de 5%, transformând-o, practic, într-o societate fără fum.

Technovation 2026
Foto: Libertatea.

Secretul din spatele acestei evoluții nu constă în interdicții radicale, ci într-o particularitate culturală și legislativă locală: utilizarea snusului. Acest produs din tutun pentru uz oral, plasat sub buze și folosit fără ardere, are o istorie lungă în cultura suedeză. Din acest motiv, produsele cu nicotină fără fum au beneficiat de o abordare total diferită din partea autorităților, spre deosebire de țigările clasice.

Deși tutunul pentru uz oral este interzis în Uniunea Europeană încă din anul 1992, Suedia a obținut o derogare specială prin tratatul său de aderare la blocul comunitar.

Technovation 2026 a adus în prim plan modelul suedez

Această evoluție pe termen lung a fost analizată în cadrul conferinței Technovation 2026, organizată de Philip Morris International (PMI) la Stockholm. Evenimentul a reunit cercetători, experți în politici publice și foști oficiali guvernamentali, în discuții amănunțite despre evaluarea impactului reglementărilor inteligente și al produselor alternative asupra comportamentului consumatorilor adulți.

Brad Rodu, Profesor Emerit la Universitatea din Louisville (SUA) și un reputat cercetător în domeniul reducerii riscurilor asociate fumatului (tobacco harm reduction), a subliniat că Suedia reprezintă un exemplu incredibil tocmai pentru că a demonstrat cum se poate realiza tranziția de la fumat la alternative mai puțin nocive prin politici publice bazate pe știință.

Technovation 2026
Foto: Libertatea.

Conform acestuia, cadrul de reglementare joacă un dublu rol esențial: prin modul de taxare și prin nivelul de disponibilitate în societate, legislația poate facilita accesul oamenilor la opțiuni fără fum.

În privința țărilor care fac lucrurile cum trebuie, Suedia reprezintă un exemplu incredibil, pentru că a reușit să mute oamenii de la fumat către ceea ce este, practic, astăzi o societate fără fum.”

Suedezii „au folosit produse fără fum fără să judece”

Tranziția de la țigările clasice la produse fără ardere nu s-a produs doar datorită disponibilității comerciale, ci și pe fondul unei mentalități deschise.

Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru Libertatea, Gizelle Baker, Vice President External Scientific Affairsîn cadrul PMI, a explicat mecanismul din spatele succesului suedez:

Au folosit produse fără fum fără să judece. Am auzit asta de multe ori în conversațiile de aici (n.r.: de la eveniment), că a făcut parte din cultură. Așadar, atunci când nu judeci, când nu folosești stigmatizarea și rușinea pentru a încerca să induci comportamentele pe care le dorești, poți face cu adevărat o schimbare în modul în care oamenii percep produsele, le înțeleg și acceptă că trecerea de la țigări la unul dintre aceste produse este o alegere pe care o poate face o persoană. Vezi în Suedia acea mișcare uriașă în care oamenii se îndepărtează de țigări, care nu s-a întâmplat în restul Europei. Nu pentru că oamenii o promovau, ci pentru că oamenii au avut acces la ea, au avut informații despre ea și a fost acceptată și nu stigmatizată în cultura lor.”

Modelul suedez în reducerea fumatului: Suedia a coborât sub pragul de 5% fumători, datorită alternativelor fără fum
Gizelle Baker

Această abordare a determinat și o transformare profundă la nivelul industriei tutunului. În ultimii 18 ani, Philip Morris International a investit peste 16 miliarde de dolari numai în cercetarea și dezvoltarea de alternative fără fum destinate fumătorilor adulți care altfel ar fi continuat să fumeze. Compania se află în plină transformare a modelului de afaceri, urmărind înlocuirea treptată și completă a țigărilor din portofoliu cu astfel de alternative fără fum.

Lecția oferită de modelul suedez nu este văzută de experți ca o rețetă ce poate fi copiată automat în orice alt stat, ci ca o dovadă clară că politicile publice de succes trebuie să țină cont de datele științifice acumulate pe termen lung și de comportamentul real al consumatorilor.

Articol susținut de Philip Morris România.

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