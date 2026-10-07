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Philip Morris International publică primul raport al Grupului operativ pentru raportarea informațiilor financiare legate de natură

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Philip Morris International
Foto: Philip Morris International
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Evaluarea privind natura evidențiază legăturile dintre reziliența ecosistemelor și performanța afacerii

Philip Morris International (PMI) a publicat primul Raport al Grupului operativ pentru raportarea informațiilor financiare legate de natură (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD), care le oferă acționarilor și celorlalte părți interesate cea mai cuprinzătoare evaluare realizată de companie până în prezent. Această evaluare se referă la dependențele, impactul, riscurile și oportunitățile legate de natură la nivelul întregului lanț valoric al companiei la nivel global.

În calitate de companie care a adoptat timpuriu recomandările TNFD, prin acest raport PMI își consolidează eforturile de a înțelege mai bine modul în care aspectele legate de capitalul natural influențează, în timp, reziliența afacerii și procesul decizional. Totodată, raportul contribuie la dezvoltarea practicilor emergente de raportare a informațiilor legate de natură.

Natura este una dintre cele șase priorități strategice ale Planului de Valoare 2030+ al PMI, documentul cadru al companiei pentru crearea de valoare sustenabilă pe termen lung. Celelalte priorități sunt Consumatori, Circularitate, Climă, Angajații noștri și Forța de muncă din lanțul nostru valoric.

Raportul TNFD a fost făcut public ca urmare a prezentării Planului Philip Morris International de tranziție climatică 2025, elaborat în conformitate cu cadrul TCFD (Grupul de lucru pentru raportările financiare legate de schimbările climatice), și reprezintă următorul pas firesc în extinderea evaluării și raportării de mediu ale companiei. Angajamentul constant al PMI pentru protejarea mediului și pentru transparență a fost recunoscut la nivel internațional. Cea mai recentă recunoaștere este includerea companiei, pentru al patrulea an consecutiv, în clasamentul Forbes Net Zero Leaders 2026, unde ocupă locul al patrulea.

„Funcțiile capitalului natural, de la soluri fertile și apă curată până la serviciile de polenizare și cele care contribuie la stabilizarea climei, susțin fiecare componentă a activității noastre.”, a declarat Scott Coutts, Global Chief Operations Officer, Philip Morris International. „Evaluările care stau la baza Raportului nostru TNFD ne oferă o imagine clară asupra domeniilor în care dependența de ecosisteme ar putea afecta producția agricolă, activitățile de producție și accesul la materii prime esențiale. Aceste informații ne ajută să consolidăm reziliența operațională și să ne concentrăm eforturile acolo unde pot avea cel mai mare impact.”

„Acest raport reflectă o alegere deliberată: aceea de a trata relația noastră cu natura ca pe un factor strategic care susține crearea de valoare pe termen lung, nu ca pe un simplu exercițiu de conformitate.”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer, Philip Morris International. „Prin integrarea naturii în modul în care ne stabilim obiectivele, alocăm resursele și ne conturăm strategia, construim o înțelegere care va deveni tot mai importantă pe măsură ce cadrul de raportare evoluează. Suntem mândri că ne numărăm printre primii susținători ai acestor recomandări și că putem contribui la conturarea direcției pentru cei care parcurg același drum alături de noi.”

Raportul TNFD include și o serie de „Povești de impact”, care ilustrează strategia companiei prin exemple de inițiative și proiecte locale din întreaga lume, inclusiv proiecte privind gestionarea responsabilă a apei, biodiversitatea, refacerea solurilor și circularitatea produselor.

Raportul TNFD al PMI trebuie consultat împreună cu Raportul anual de valoare al PMI, care prezintă performanța și cele mai recente progrese. Raportările nefinanciare ale companiei le oferă părților interesate un grad mai mare de transparență cu privire la temele de sustenabilitate cele mai relevante pentru succesul afacerii PMI.

Philip Morris International
Philip Morris International

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. În 30 iunie 2026, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în peste 105 piețe. Cu începere din 31 decembrie 2025, PMI estimează că aproximativ 43 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 42% din veniturile nete totale ale PMI în cel de al doilea trimestru al anului 2026.

Din 2008, PMI a investit peste 16 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață.

În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General de la Swedish Match, a pliculețelor cu nicotină ZYN și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile dedicate.

Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, produsul snus General, precum și 20 de variante ale pliculețelor cu nicotină ZYN au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA în categoriile dedicate.

Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

Declarații anticipative și avertismente

Acest comunicat de presă conține estimări privind rezultate și obiective viitoare, precum și alte declarații anticipative, inclusiv declarații referitoare la planuri și strategii de afaceri. Îndeplinirea rezultatelor viitoare este supusă unor riscuri, incertitudini și ipoteze care se pot dovedi inexacte. Dacă riscurile sau incertitudinile se materializează ori dacă ipotezele de bază se dovedesc incorecte, rezultatele efective pot diferi semnificativ de cele prezentate în declarațiile anticipative. În conformitate cu prevederile de tip „safe harbor” ale Private Securities Litigation Reform Act din 1995, PMI identifică factori importanți care, individual sau cumulat, ar putea determina rezultate și evoluții efective semnificativ diferite de cele incluse în orice declarație anticipativă formulată de PMI.

Riscurile aferente activității PMI includ: restricții de marketing și de reglementare care ar putea reduce competitivitatea companiei, perturba eforturile de comercializare a produselor fără fum, elimina capacitatea de a comunica cu consumatorii adulți sau interzice anumite produse în unele piețe ori țări; majorări ale accizelor și structuri fiscale discriminatorii; preocupări legate de efectele asupra sănătății ale utilizării produselor din tutun și a altor produse care conțin nicotină; litigii privind produsele din tutun și/sau nicotină și drepturile de proprietate intelectuală; concurență intensă; incapacitatea de a anticipa schimbările preferințelor consumatorilor adulți; utilizarea terților și dependența de aceștia; efectele nefavorabile ale evoluțiilor economice, de reglementare și politice la nivel global și național, ale dezastrelor naturale și conflictelor; instabilitatea geopolitică; impactul și consecințele invaziei Rusiei în Ucraina; schimbări în comportamentul fumătorilor adulți cu vârsta legală; scăderea continuă a volumului țigaretelor pentru care au fost achitate taxele; pierderi de venituri generate de contrafacere, contrabandă și achiziții transfrontaliere; investigații guvernamentale; cursuri de schimb nefavorabile și devalorizări monetare, perioade prelungite de inflație ridicată și limitări ale capacității de repatriere a fondurilor; modificări nefavorabile ale legislației privind impozitarea companiilor; perturbări pe piețele de credit sau modificări ale ratingurilor de credit; tarife vamale recente și potențiale impuse de Statele Unite și de alte țări; modificări nefavorabile ale costului, disponibilității și calității tutunului, ale altor produse agricole și materii prime, precum și ale componentelor produselor pentru dispozitivele electronice; integritatea sistemelor informatice și eficacitatea politicilor de protecție a datelor. Profitabilitatea viitoare a PMI poate fi afectată și dacă, în piețe-cheie sau la nivel sistemic, compania nu reușește să introducă, să comercializeze și să dezvolte produsele fără fum ori dacă reglementarea sau impozitarea nu diferențiază aceste produse de țigarete; dacă nu reușește să lanseze cu succes produse noi și să consolideze valoarea brandurilor; dacă apar perturbări prelungite ale unităților utilizate pentru producție; dacă nu reușește să intre pe piețe noi sau să își îmbunătățească marjele prin majorări de preț și creșteri de productivitate; dacă alți participanți la piață au mai mult succes în comercializarea produselor fără fum; dacă nu reușește să atragă și să păstreze cei mai buni profesioniști la nivel global; sau dacă nu reușește să integreze cu succes tranzacțiile și achizițiile recente și să obțină beneficiile preconizate. Rezultatele viitoare sunt, de asemenea, influențate de gradul mai redus de predictibilitate a performanței produselor noastre fără fum.

PMI este supusă și altor riscuri prezentate periodic în documentele sale publice, inclusiv în Raportul anual al PMI pe formularul 10-K pentru trimestrul al patrulea și anul încheiat la 31 decembrie 2025 și în Raportul trimestrial pe formularul 10-Q pentru trimestrul al doilea încheiat în 30 iunie 2026. PMI atrage atenția că lista de factori importanți de mai sus nu reprezintă o prezentare completă a tuturor riscurilor și incertitudinilor potențiale. PMI nu își asumă obligația de a actualiza declarațiile anticipative pe care le poate formula periodic, cu excepția actualizărilor realizate în cursul normal al obligațiilor sale de raportare publică.

Articol susținut de Philip Morris România

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