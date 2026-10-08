Plecată din televiziune în anul 2019, Emma Zeicescu a decis după aproximativ șapte ani să semneze cu un post TV, unde va prezenta emisiunea „Interese mari și mici”.

Potrivit unui comunicat al postului de televiziune, Emma Zeicescu va apărea la Prima News în fiecare joi, de la ora 20.00, începând cu 8 octombrie 2026.

„Mă întorc în media cu bucurie și cu aceeași curiozitate care m-a făcut să pun mereu întrebări și să caut răspunsuri. Cred în gândire critică, în jurnalism echilibrat și în bunul-simț al conversației. Iar într-o lume în care ne confruntăm prea ușor, cred că avem nevoie, mai mult ca oricând, să ne ascultăm și să dialogăm”, a spus Emma Zeicescu.

Emisiunea „Interese mari și mici” va fi prezentată de vedetă alături de Mihai Radu.

„Lumea accelerează ca niciodată parcă și ne este tot mai greu să o înțelegem. Împreună cu Emma vom avea în față oamenii relevanți ai României de azi, cei care iau decizii, cei care proiectează politici și proiecte pentru societate, sau oameni care ne pot explica și altfel ceea ce vedem în jur și ceea ce ni se întâmplă”, a afirmat și Mihai Radu.

Noul talk-show pornește de la o idee simplă: între marile decizii politice și realitatea de zi cu zi există întotdeauna o legătură. De la mizele politice ale momentului, la impactul economic al deciziilor publice, de la personaje și declarații care domină agenda săptămânii, la povești care riscă să treacă neobservate, Emma Zeicescu și Mihai Radu vor pune în discuție marile interese și micile detalii care pot schimba perspectiva asupra actualității, anunță Prima TV.

După ce a părăsit presa, Emma Zeicescu a devenit director de comunicare într-o companie privată. În trecut, ea a lucrat la Realitatea, Digi 24, TVR și Gândul, iar în acest an, vedeta a făcut mai multe schimbări.

Înainte de a anunța că a semnat cu Prima, vedeta s-a mutat de la bloc la curte. Asta după ce în primăvară dezvăluia că s-a despărțit de Claudiu Popa, bărbat care i-a fost alături timp de aproximativ 13 ani!

„După 26 de ani de muncă, mi-am făcut un cadou. Aproape toată viața am locuit la bloc. Acum am și eu 150 de metri pătrați de curte. Voiam să declar public că s-a muncit mult, s-a plâns și mai mult, apoi s-a strâns din dinți, an de an, pentru că reziliența este o superputere. Cred că mă pot obișnui cu păsărelele vorbărețe, dar cu câinii va trebui să negociez cumva. Simt că îmi iau dopuri pentru noapte.