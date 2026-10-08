Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, s-a prezentat joi, 8 octombrie 2026, pentru a treia zi consecutiv în fața anchetatorilor DIICOT, conform News. Procedurile vizează perchezițiile informatice desfășurate asupra dispozitivelor ridicate în dosarul de înșelăciune în care soțul său este acuzat de un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Percheziții informatice extinse

Cristela Georgescu a ajuns joi, 8 octombrie 2026, pentru a treia zi la rând la sediul DIICOT pentru a asista la percheziţiile informatice în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care este acuzat Călin Georgescu.

Ancheta DIICOT, care vizează presupusa implicare a lui Călin Georgescu într-un grup infracțional organizat, a intrat în a treia zi de desfășurare.

Potrivit procurorilor, fostul candidat la Președinție, alături de alte două persoane, ar fi indus în eroare mai mulți oameni de afaceri, obținând pe nedrept peste un milion de euro sub pretextul unor garanții pentru credite bancare din străinătate.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, gruparea ar fi acționat începând cu septembrie 2021, atât în România, cât și în Marea Britanie, sub coordonarea liderului, un cetățean român în vârstă de 64 de ani.

Investigațiile au scos la iveală că victimele au fost determinate să transfere sume substanțiale de bani, una dintre ele pierzând peste 1,1 milioane de euro.

Procesul de verificare a datelor din calculatoare, telefoane și medii de stocare a început încă de marți, ambii soți fiind obligați să asiste la operațiunile tehnice derulate de specialiștii DIICOT.

Cristela Georgescu: „Un dosar politic”

La ieșirea de la audieri și verificări, Cristela Georgescu a lansat din nou acuzații dure la adresa autorităților judiciare și a clasei politice, susținând că întreaga anchetă reprezintă o „acțiune orchestrată”.

Soția lui Călin Georgescu a spus miercuri că are „tot dreptul” să-şi exprime „îngrijorarea”, pentru că a fost „torturată” văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine.

Ea a susținut că soțul său „nu a înșelat”, ci „a fost înșelat”.

Marți, Cristela Georgescu a reclamat „modul brutal” în care s-au desfășurat perchezițiile domiciliare inițiale, tratamentul aplicat copiilor și încătușarea lui Călin Georgescu în trafic.

Cristela Georgescu a calificat cazul drept „un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, deşi Călin Georgescu este acuzat într-un dosar pentru înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică. Până la această oră, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral.”, a mai adăugat aceasta.

Și tatăl Cristelei Georgescu, Vasile Moldoveanu, a fost citat în calitate de martor la DIICOT, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune.

Călin Georgescu, acuzat că a înșelat un afacerist cu 1,1 milioane de euro

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic la data de 21 septembrie 2026. Călin Georgescu a fost oprit de polițiști dimineața, când mergea spre o piscină privată din zona Otopeni și ar fi fost condus la vila din Mogoșoaia, pentru percheziții.

Conform documentelor anchetatorilor, în septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi pus bazele unei rețele infracționale care a acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii DIICOT susțin că cei trei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri de succes, capabili să ofere credite substanțiale companiilor românești, cerând în schimb garanții financiare considerabile.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului ar fi organizat întâlniri în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, unde ar fi convins o persoană să depună un milion de euro drept garanție pentru obținerea unui credit fictiv de 6 milioane de euro. Mai mult, sub pretextul că suma creditată ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, suspecții ar fi determinat victima să transfere încă 100.000 de euro. În total, prejudiciul cauzat depășește 1,1 milioane de euro.

Dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu ar fi pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu. Acesta ar fi depus o plângere penală la DIICOT, în ianuarie 2024. Bărbatul susține că a încercat mai mult timp să recupereze suma pe cale amiabilă.

Afaceristul din Buzău a declarat că suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită ca garanție pentru obținerea unei linii de credit externe de 6 milioane de euro. În total, trei oameni de afaceri ar fi depus plângeri în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu.

Legătura afaceristului din Buzău cu Georgescu ar fi început în 2021, când l-ar fi întâlnit „într-o conjunctură întâmplătoare” și ar fi fost impresionat de planurile și povestea acestuia.