Compania lituaniană de transport și logistică Girteka, unul dintre liderii pieței europene de profil, a înmatriculat primul său camion în România, marcând astfel un pas important în extinderea operațiunilor sale pe plan local, conform Profit.ro. Intrarea companiei pe piața românească a fost anunțată în august. Girteka a deschis atunci o filială la Oradea.

Girteka caută șoferi cu salarii ce pot ajunge la 3.500 de euro

Compania de transport Girteka a înmatriculat recent primul camion în țara noastră.

„Acesta este doar începutul. Primul camion a fost înmatriculat, iar acum construim echipa, flota și operațiunile necesare pentru a ne dezvolta în România”, a transmis compania, citată de Profit.ro.

Girteka a demarat o campanie de recrutare pentru șoferi profesioniști din România, oferind salarii nete lunare cuprinse între 3.060 și 3.500 de euro.

Compania caută șoferi cu permis categoria CE, care să cunoască limba engleză sau rusă, pentru a efectua transporturi de mărfuri către diferite destinații europene. Aceștia vor lucra individual, conducând camioane de ultimă generație, conforme cu standardul de emisii EURO 6.

Extinderea în România face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei de a-și consolida rețeaua europeană și de a-și adapta modelul de operare la noile condiții de pe piața muncii.

„Extinderea bazelor pentru flota și echipele noastre ne oferă o flexibilitate sporită în atragerea șoferilor profesioniști și în asigurarea capacității de transport fiabile de care clienții noștri au nevoie în întreaga Europă”, au explicat reprezentanții Girteka.

Lider european în transport și logistică

Fondată în 1996 la Vilnius de antreprenorul Mindaugas Raila, Girteka este recunoscută pentru modelul său de afaceri bazat pe flota proprie de transport Full Truckload (FTL), specializată pe mărfuri cu temperatură controlată și de mare valoare. Printre partenerii săi se numără giganți precum Nestlé, IKEA și Unilever.

Potrivit datelor oficiale, până în 2025, Girteka estimează o flotă de aproximativ 6.500 de camioane și 8.000 de semiremorci, susținute de o echipă formată din peste 15.000 de angajați.

În prima jumătate a anului 2026, compania a realizat peste 334.000 de transporturi și și-a extins portofoliul de clienți cu aproape 10%, ajungând la peste 5.000 de parteneri.

Investiții masive în flotă

Girteka a încheiat în 2025 cea mai mare tranzacție individuală de camioane din Europa, achiziționând 2.000 de unități noi de la Volvo Trucks, livrate integral până la finalul anului respectiv.

De asemenea, compania a încheiat un parteneriat pe termen lung cu Mercedes-Benz Trucks pentru 500 de camioane și a contractat finanțări de 250 de milioane de euro, destinate modernizării flotei.

România nu este o piață nouă pentru Girteka. Compania activează pe plan local încă din anii 2000, însă până recent nu a avut o filială oficială.