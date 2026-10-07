Județele din România care au atras cei mai mulți turiști în această vară. Cifrele oficiale care arată o creștere neașteptată a numărului nopților de cazare

Turismul din România a înregistrat un avans important în ultima lună de vară din acest an. Sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au crescut cu 9%, respectiv cu 10,2% în luna august 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, indică datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform datelor oficiale, în luna august 2026, numărul sosirilor în unitățile de cazare a ajuns la 2,269 milioane de persoane. Piața internă rămâne motorul principal al industriei ospitalității de la noi, vizitatorii români reprezentând 84,8% din total, în timp ce turiștii străini au cumulat 15,2%.

Aceeași tendință pozitivă se observă și în cazul înnoptărilor, care au totalizat 5,641 milioane. Proporția pe categorii se păstrează aproape identică: 87,9% dintre înnoptări au fost realizate de cetățenii români, iar 12,1% de vizitatorii veniți din afara granițelor.

În ceea ce privește timpul petrecut în vacanță, durata medie a şederii în luna august a fost de 2,6 zile pentru turiştii autohtoni şi de doar două zile pentru cei străini. Totodată, gradul de ocupare a locurilor de cazare la nivel național a urcat la 45,2%, înregistrând o creștere de 1,5 puncte procentuale față de luna august a anului precedent.

Constanța, București și Brașov, destinațiile preferate în 2026

Privind imaginea de ansamblu a primelor opt luni din anul 2026, creșterea sectorului este una ceva mai temperată, fiind susținută în special de vârful de sezon estival. Între 1 ianuarie și 31 august 2026 au fost înregistrate în total 9,756 milioane de sosiri, reprezentând un plus de doar 0,7% față de perioada similară a anului trecut. Din totalul acestora, 81% au fost turiști români.

Numărul înnoptărilor a stagnat aproape la același nivel din 2025, ajungând la 21,184 milioane, cu o foarte ușoară creștere de 0,1%. În acest interval de opt luni, durata medie a șederii a coborât comparativ cu media lunii august, situându-se la 2,2 zile pentru români și 2,1 zile pentru străini. De asemenea, gradul general de utilizare a spațiilor de cazare a fost de 29,3%, marcând o scădere de 1,6 puncte procentuale față de primele opt luni ale anului trecut.

Datele INS defalcate pe județe arată o concentrare clară a interesului turistic. Litoralul, Capitala și zona montană domină clasamentul național absolut. Județul Constanța conduce detașat topul, cu 1,862 milioane de sosiri și 5,758 milioane de înnoptări. Urmează municipiul București, care a atras 1,268 milioane de vizitatori, și județul Brașov, cu 878.300 de persoane cazate.

De unde vin cei mai mulți turiști străini

Interesul străinilor pentru țara noastră se menține vizibil, principalele piețe emițătoare fiind statele occidentale dezvoltate. Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini în primele opt luni din 2026 au provenit din Germania, cu 181.400 de vizitatori cazați în structurile de profil.

Pe locurile următoare s-au clasat turiștii din Italia, în număr de 148.300, și cei veniți tocmai din Statele Unite ale Americii, care au înregistrat 122.400 de sosiri în România.