Noi imagini de la cununia civilă a Valeriei Lungu cu Alex Gîlcă au fost postate de mama concurentei de la Asia Express. Victoria Lungu le-a transmis tinerilor căsătoriți un mesaj emoționant.

Tensiunile dintre Valerie și Victoria s-au risipit înainte de marele eveniment, iar artista s-a bucurat de momentele unice trăite la căsătoria fiicei sale.

Valerie Lungu și partenerul ei de viață, Alex Gîlcă, au trăit unul dintre cele mai importante și emoționante momente din viața de cuplu, oficializându-și relația în cadrul unei ceremonii discrete. Înconjurați de familie și de prietenii apropiați, concurenții de la Asia Express au semnat actele, după care au sărbătorit evenimentul printr-o petrecere cu ștaif.

Mesajul transmis de Victoria Lungu după cununia civilă

Victoria Lungu a postat imagini noi de la căsătoria fiicei ale, surprinse atât la ieșirea de la Starea Civilă, cât și alături de alți membri ai familiei extinse. Cântăreața a transmis un mesaj emoționant.

„Cununia civilă a Valeriei și a lui Alex — una dintre cele mai așteptate zile din viața mea. Am visat mereu să-mi văd fiica mireasă, iar ziua cea mare a venit. Pentru mine, ca mamă, a fost un moment unic, plin de emoție, bucurie, liniște sufletească și iubire. Felicitări, dragii mei! Să fiți sănătoși, să vă iubiți și să vă fiți sprijin unul altuia. Pasul făcut împreună să fie începutul unei vieți întregi în doi. Mama vă iubește”, a scris Victoria Lungu în dreptul imaginilor.

Valerie Lungu a ales o ținută inspirată din anii '70

Pentru cununia civilă, Valerie Lungu a optat pentru o ținută diferită de rochia albă de mireasă clasică. Influencerița a purtat o fustă lungă din dantelă, mulată pe corp, pe care a asortat-o cu o bluză realizată din același material. Concurenta de la Asia Express - Drumul Mătăsii a achiziționat compleul din dantelă de la un brand de lux din Turcia și costă aproximativ 12.000 de euro.

Ținuta a fost completată de o pălărie supradimensionată, în nuanța crem. Accesoriul i-a oferit apariției un aer inspirat din moda anilor '70. Pentru buchetul de mireasă, Valerie Lungu a ales flori de câmp, în ton cu stilul natural al ținutei.