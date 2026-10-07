Dan Buettner, un renumit expert în longevitate și scriitor american care a cercetat îndeaproape stilul de viață din așa-numitele „zone albastre” ale planetei, a identificat o serie de preferințe comune în ceea ce privește hidratarea și consumul zilnic de lichide al centenarilor.

Apa simplă, cea mai importantă

Cercetările efectuate în regiuni precum Okinawa din Japonia, Sardinia din Italia arată că persoanele care depășesc un secol de viață evită băuturile carbogazoase procesate, cele bogate în zaharuri adăugate sau stimulentele artificiale, relatează Fox News.

În schimb, dietele lor includ în mod constant trei băuturi naturale, extrem de accesibile și consumate pe scară largă la nivel global.

Prima și cea mai importantă dintre acestea este apa simplă. Centenarii din zonele studiate consumă cantități generoase de apă pe parcursul întregii zile, menținându-și organismul hidratat corespunzător.

Hidratarea optimă sprijină funcționarea sistemului cardiovascular, ajută la eliminarea toxinelor și menține sănătatea renală, reprezentând pilonul central al oricărui stil de viață echilibrat.

Cercetările efectuate de Institutele Naționale de Sănătate au asociat o hidratare mai bună cu o îmbătrânire mai sănătoasă, inclusiv cu riscuri mai mici de boli cronice și deces prematur, deși experții au remarcat că descoperirile nu dovedesc o legătură cauză-efect.

Alți specialiști remarcă faptul că un aport adecvat de apă susține funcția renală, ajută la reglarea tensiunii arteriale și menține circulația sângelui.

Cafea neagră: una, două cești pe zi

Cea de-a doua opțiune menționată de specialist este cafeaua neagră, consumată cu moderație și fără adaosuri de zahăr, siropuri sau creme procesate.

„Bea-o neagră, una până la două cești pe zi, oprește-te până la prânz și te va ajuta să trăiești mai mult”, a explicat expertul, evidențiind că adaosurile precum zahărul, siropurile aromate sau cremele procesate pot anula proprietățile benefice ale cafelei.

Consumată în stare pură, cafeaua reprezintă o sursă bogată de antioxidanți și compuși bioactivi care sprijină sănătatea aparatului cardiovascular și contribuie la menținerea funcțiilor cognitive.

Cafeaua conține antioxidanți și polifenoli, compuși vegetali care au fost studiați pentru potențialele lor efecte antiinflamatorii. Consumul regulat de cafea a fost, de asemenea, asociat cu riscuri mai mici de diabet de tip 2 și afecțiuni neurologice.

Vin roșu, băut în cantități mici

Locuitorii din zonele albastre, precum Sardinia, consumă adesea cantități mici de vin roșu în timpul meselor.

Buettner a recunoscut că locul vinului roșu într-o dietă axată pe longevitate este „controversat”.â:

„Sunt foarte conștient de toate criticile pe care le primește vinul în ultima vreme, dar este consumat în zonele albastre și pare să adauge ani vieții.”

Vinul roșu conține compuși vegetali precum resveratrolul și flavonoidele, care au fost studiați pentru potențialele lor efecte cardiovasculare. Cu toate acestea, experții se întreabă din ce în ce mai mult dacă beneficiile atribuite vinului roșu depășesc riscurile cunoscute ale alcoolului.

Consumul de alcool a fost asociat cu numeroase riscuri pentru sănătate, inclusiv un risc crescut de apariție a cel puțin șapte tipuri de cancer.

Obiceiurile simple ale unei centenare

Un test de echilibru de doar 10 secunde, pe care îl poți face acasă fără aparate, este un indicator simplu, dar extrem de bine studiat în medicina longevității, care evaluează forța musculară, coordonarea neuromusculară, sănătatea creierului și stabilitatea articulară.