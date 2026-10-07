Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Isaccea, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au confiscat aproape 1.300 de perechi de încălțăminte purtând mărci internaționale renumite, suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Marfa, descoperită într-un camion care se deplasa pe ruta China - Constanța - Isaccea - Odesa, ar fi avut o valoare de piață de aproximativ 4,9 milioane de lei dacă produsele ar fi fost comercializate ca fiind originale.

Captura a fost realizată la punctul de ieșire din țară, în urma unui control amănunțit efectuat asupra autovehiculului de marfă condus de un cetățean ucrainean.

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În urma verificărilor fizice amănunțite derulate de echipele de control, au fost numărate exact 1.280 de perechi de încălțăminte sport și de stradă purtând însemnele unor branduri protejate la nivel internațional.

Potrivit estimărilor oferite de Autoritatea Vamală Română, valoarea totală a mărfii, raportată la prețul de retail al produselor autentice, depășește suma de 4.912.000 de lei (aproape un milion de euro).

Întreaga cantitate de încălțăminte a fost reținută preventiv de autoritățile vamale din România.

În perioada următoare, urmează să fie derulate procedurile legale standard pentru confirmarea oficială a falsurilor, prin contactarea titularilor de marcă, și pentru stabilirea măsurilor de sancționare prevăzute de legislația în vigoare.

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Încărcătura suspectă făcea parte dintr-un lanț logistic internațional complex.

Camionul încărcat în China a fost introdus în Europa prin Portul Constanța, urmând traseul terestru către punctul de trecere a frontierei de la Isaccea pentru a ajunge la destinația finală din Odesa.