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Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”

Radu Eremia
Radu Eremia
Reporter politic
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Vasile Dîncu. Sursa foto: Hepta
Vasile Dîncu reprezintă România în Parlamentul European, fiind trimis la Bruxelles cu voturile alegătorilor PSD. Sursa foto: Hepta
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Vasile Dîncu, europarlamentar și vicepreședinte al PSD, susține, într-un dialog pentru Interviurile Libertatea, că desemnarea lui Luca Niculescu drept prim-ministru a încins spiritele la nivelul partidului. Dîncu afirmă că social-democrații s-ar fi așteptat ca următorul nume nominalizat de președintele Dan să fie Sorin Grindeanu, liderul social-democraților. Europarlamentarul vorbește în interviu și despre cum vede partidul participarea la guvernare.

Cuprins:

Libertatea: Sunt pregătite firmele românești pentru a accesa banii care vin prin programul AGILE? Tocmai a fost aprobat de Parlamentul European și sunt 115 milioane de euro, care ar urma să meargă pentru IMM-urile care vor să aducă inovare în industria de apărare.

Vasile Dîncu: Este foarte important acest program. Încearcă să contrabalanseze oarecum programul SAFE care a fost pentru guverne și pentru dotări mari, unde lucrează marea industrie din apărare. Noi suferim însă la inovație și IMM-urile din Europa foarte multe pleacă în Statele Unite sau în alte zone, căutând finanțări. Noi avem foarte multe firme care inovează. La târgurile internaționale de armament, de exemplu, am întâlnit foarte multe firme românești mici, care sunt asociate cu firme mari din SUA, din Marea Britanie sau alte locuri. Așadar, noi avem oameni.

Avem inițiativă, problema e că ar trebui cineva să informeze despre acest program, ar trebui făcută o publicitate foarte mare și ar trebui aduși împreună, sprijiniți să meargă la acest program. Pentru că acest program nu are o sumă foarte mare. Dar este important pentru altceva: aduce firme mici în lumea aceasta a apărării și de acolo pot să facă asocieri, pot să lucreze în asociere cu marile firme din domeniul apărării. Este o poartă deschisă spre marea performanță. Și sper că Guvernul, Ministerul Apărării și poate ONG-urile care se ocupă de asta să facă publicitate acestui program, pentru că noi am putea să câștigăm foarte mult pe urma lui.

Integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană

- Cum vede un europarlamentar român ca extinderea Ucrainei în UE să fie făcută cu anumite rezerve, și mă refer aici la partea de agricultură, adică să nu aibă acces la subvenții și partea de beneficii, pentru piața alimentară, nu pentru o perioadă de tranziție, ci în permanență?

- Sigur, noi va trebui să gândim integrarea Ucrainei într-un mod rațional, dar nu putem să inventăm o Europă cu trei viteze. Și așa există o Europă cu două viteze în funcțiune. Trebuie să ne gândim bine și când poate să fie Ucraina parte a UE. Sigur că sunt probleme care țin de război, de democrație, de organizare, dar una din probleme este și aceasta a agriculturii. Va trebui să gândim reguli pentru o piață europeană care funcționează și asta nu doar în domeniul agriculturii, ci și al energiei și alte domenii.

Competitivitatea noastră europeană ține și de o piață unică funcțională, inclusiv în agricultură. Este foarte greu de crezut că un stat poate fi ținut numai cu agricultura la ușa Europei și în rest să cotizeze, să participe, să adere la Europa. Așadar, nu cred că va putea să funcționeze o asemenea inițiativă. Trebuie să fim mai raționali când gândim aceste lucruri.

„Noi încă nu ne aflăm într-un război politic cu președintele României”

- Ce simte un lider social-democrat în momentul când observă că Nicușor Dan, și la a patra desemnare, nu a venit cu un membru PSD sau susținut de PSD, în momentul în care PSD este primul partid din Parlamentul României, cu o pondere de 28%?

- Este o situație dificilă pentru noi. Este o situație dificilă în primul rând pentru că noi am avut un foarte mare eșec la alegerile trecute, în care candidatul nostru, dintr-o eroare strategică, mai degrabă, nu din lipsa forței partidului, nu a reușit să intre în turul 2 și această realitate ne-a bulversat până la urmă și poziția noastră în spectrul politic.

Evident că președintele României a făcut o nedreptate în momentul acesta. Nu am înțeles această strategie, pentru că a început la un moment dat să spună că îl numește pe Siegfried Mureșan că are cele mai multe voturi, prin cele trei partide (n.r. - care îl susțineau). Și probabil trebuia să se meargă în ordine. Următorul număr de voturi era cel al PSD. Evident, ca să spunem așa, există o revoltă în interiorul PSD în acest moment. Noi încă nu ne aflăm într-un război politic, cum fac alte partide, cu președintele României. Încă suntem deschiși la negocieri, căutăm o soluție.

Noi am avut cele mai puține linii roșii, am fost dispuși la mai multe variante pentru a face un guvern, dar trebuie să ieșim din această criză politică. Și din această criză, din acest blocaj politic nu se poate ieși numai prin dreapta. Pentru că am intrat în această criză din cauza unor excese ale dreptei politice. Și cred că acest lucru ar trebui să-l înțeleagă, și probabil îl va înțelege, și președintele României. Eu cred că PSD e încă deschis la dialog, dar nu putem să sacrificăm electoratul nostru, să votăm orice variantă ni se propune, doar pentru că suntem într-un blocaj și suntem în criză.

Trebuie ca o parte din soluțiile noastre și noi să fim prezenți la guvernare. Este modul în care ne-am poziționat noi politic prin un vot în unanimitate acum vreo două sau trei săptămâni, când am avut ultimul Consiliu Politic Național. De fapt, ne vom pronunța și în viitor. Vrem deocamdată să vedem care sunt proiectele, care este propunerea cu care vine Luca Niculescu, pentru că din perspectiva personajului, a omului politic, pentru că e om politic de acum încolo Luca Niculescu, de data aceasta PSD nu are rezerve. Fiind un om care a fost neutru politic, specialist în comunicare, un foarte bun diplomat, dar dintr-o singură personalitate nu se poate desface acest blocaj politic.

Nodul acesta gordian trebuie tăiat. Nu poate fi desfăcut din mici artificii de numire. Vedem, o să negociem și cu domnul Luca Niculescu și pe urmă probabil ne vom pronunța mult mai ferm în ceea ce privește poziția noastră față de decizia președintelui.

Luca Niculescu, ultima propunere pentru funcția de prim-ministru a președintelui Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan
Luca Niculescu, ultima propunere pentru funcția de prim-ministru a președintelui Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan

„Este o situație mult mai complicată decât miniștri, ministere și portofolii”

- Care este nivelul minimal de prezență la guvernare, acceptabil pentru PSD, pentru a putea vota: miniștri, secretari de stat, prefecți?

- Nu avem o limită cantitativă din punctul acesta de vedere. Nu prezența noastră fizică, a unor personaje, este elementul esențial pentru negociere. Elementul esențial sunt cele zece priorități pe care le-am votat noi și pe care le-am pus în programul de guvernare. Pentru că noi am așteptat o nominalizare a lui Sorin Grindeanu, ca să fiu sincer, cu un program de guvernare gata făcut, în care avem indicatori de impact, măsuri foarte clare și un proiect foarte bine structurat. Noi avem câteva măsuri pentru ieșirea din această criză, fără să punem totul pe cea mai vulnerabilă parte din populație.

Sorin Grindeanu. Sursa foto: Hepta
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Hepta

În momentul când îi vom cere domnului Luca Niculescu în proiectul său câțiva indicatori de impact, îi vom cere, de exemplu, măsurile fiscale viitoare și impactul lor asupra celor 40% care sunt cei mai săraci din România. Nu medii, pentru că mediile știm că pot să ascundă foarte multe diferențe. Adică ne interesează ca ieșirea din criză să nu se facă pe indicatori generali, pe spinarea celor mai săraci, așa cum s-a întâmplat în ultima vreme. Pentru că am optimizat noi puțin deficitul financiar, dar din perspectiva firmelor mici, din perspectiva celor care au salarii mai mici dinspre mijloc spre partea de jos.

Impactul este foarte mare, disproporțional. Acest lucru ne interesează, elementul de program și după aceea o să discutăm și despre prezența oamenilor în asemenea funcții, pentru că în situația aceasta complicată este nevoie nu neapărat de prezența unui liberal, PSD-ist sau UDMR-ist într-o anumită funcție, ci de un om foarte bun, un om foarte inteligent și un om care înțelege lucrurile și are forța mentală să promoveze un anumit proiect. Este o situație mult mai complicată decât miniștri, ministere și portofolii.

„Soluția tehnocrată este de rezervă”

- O ultimă întrebare, pentru că sunteți și sociolog, nu doar europarlamentar: Poate un prim-ministru tehnocrat sau independent să asigure o linie cât mai largă de oameni tehnocrați pe palierele guvernării? Până la urmă e nevoie de o armată de oameni pentru ministere și guvernarea în teritoriu?

- Soluția tehnocrată este o soluție de rezervă. Este o soluție pentru situații de tranziție, pentru situații de pace socială. În condițiile unui conflict politic, cum este cel de acum, soluția tehnocrată nu funcționează. Este nevoie de voință politică, este nevoie de compromis politic. Și este nevoie, cu siguranță, de tehnocrați nu în puncte esențiale, în care trebuie să ajungi în Parlament și acolo să obți votul. Putem vorbi de soluție tehnocrată, dar de un guvern tehnocrat în niciun caz.

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Tags: PSD - Partidul Social Democrat Criză politică Vasile Dîncu Nicușor Dan Luca Niculescu Sorin Grindeanu
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