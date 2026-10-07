Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a anunțat miercuri că va invita România și Turcia la consultări privind asigurarea securității navelor comerciale în Marea Neagră, relatează Reuters.

Iliana Iotova a făcut acest anunț după o reuniune a Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională. Această reuniune a fost convocată în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Președinta Bulgariei a declarat că intenționează să le ceară aliaților din NATO să desfășoare „capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă”.

Bulgaria nu se învecinează cu Rusia sau Ucraina, dar, ca stat membru NATO, deține o poziție strategică la Marea Neagră, notează Reuters.

Două nave comerciale au fost atacate cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, una dintre ele scufundându-se, iar cealaltă fiind cuprinsă de flăcări. Atacul a dus la o amplă operațiune de salvare, în urma căreia 18 marinari au fost salvați de pe nava cuprinsă de flăcări, doi dintre ei fiind grav răniți.

Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului navei care s-a scufundat, format din zece marinari sirieni, după ce nu au găsit supraviețuitori.

Cele două nave au fost lovite de drone aeriene și maritime. „Cred că rușii au aruncat asupra noastră o bombă din adâncul mării”, a mărturisit unul dintre marinarii salvați.