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Asociația Re-Autentic și InfoCons dezvoltă o aplicație web pentru inventarierea arborilor din orașele României

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O viitoare bază de date națională a arborilor urbani va oferi informații esențiale pentru protejarea spațiilor verzi, îmbunătățirea calității aerului și fundamentarea programelor de plantare.

Asociația Re-Autentic și InfoCons inițiază un proiect comun de dezvoltare a unei aplicații digitale dedicate inventarierii arborilor din orașele României. Inițiativa urmărește construirea, în timp, a unei baze de date relevante despre vegetația urbană, care să ofere o imagine mai clară asupra patrimoniului verde existent și informații utile pentru planificarea unor orașe mai sănătoase și mai reziliente.

Proiectul pornește de la o nevoie simplă, dar esențială: pentru a proteja și dezvolta eficient infrastructura verde a unui oraș trebuie să știm, mai întâi, ce există.

Câți arbori are un oraș? Unde sunt concentrați și unde există deficit de vegetație? Ce specii sunt prezente? Care este starea arborilor și care sunt zonele în care ar trebui prioritizate plantările? Cum evoluează patrimoniul arboricol de la un an la altul?

Aplicația dezvoltată de Asociația Re-Autentic și InfoCons își propune să contribuie la găsirea, pe bază de date, a unor răspunsuri la aceste întrebări.

Funcționalități tehnice: de la codul QR al fiecărui arbore, la certificatul de impact

Din punct de vedere tehnic, adăugarea unui arbore în platformă se va putea face în două moduri. Fie prin scanarea unui cod QR generat de aplicație și atribuit arborelui, caz în care coordonatele GPS sunt înregistrate automat, fie prin introducerea manuală a datelor arborelui, situație în care platforma va genera codul QR corespunzător, permițând actualizarea ulterioară a coordonatelor.

Aplicația își propune să ofere și entităților – administrații publice, companii, asociații și alte organizații – posibilitatea de a avea un inventar propriu al arborilor pe care i-au plantat. Pe baza acestui inventar, fiecare entitate va putea demara propriile campanii de împădurire și va putea genera un certificat care să evidențieze impactul acesteia asupra mediului.

De la numărarea arborilor la o politică urbană bazată pe date

Inventarierea arborilor nu reprezintă doar realizarea unei evidențe numerice. O bază de date structurată poate deveni un instrument de lucru pentru evaluarea, protejarea și dezvoltarea infrastructurii verzi urbane.

În funcție de datele care vor fi colectate în cadrul proiectului, fiecare arbore inventariat va contribui la o imagine mai clară asupra vegetației urbane: distribuția arborilor, speciile existente, caracteristicile acestora, starea lor și zonele în care vegetația este insuficient reprezentată.

Pe baza unei asemenea evidențe și prin corelarea informațiilor cu date despre suprafață, populație, densitate urbană, calitatea aerului, temperatură și alte caracteristici locale, vor putea fi dezvoltate analize privind necesarul de arbori suplimentari și scenarii de plantare pentru diferite zone ale orașelor.

Obiectivul este ca deciziile privind plantările să poată fi fundamentate tot mai mult pe date și pe nevoile reale ale fiecărei comunități, nu doar pe obiective generale exprimate printr-un anumit număr de arbori plantați.

Arborii, o infrastructură esențială pentru oraș

Arborii urbani îndeplinesc simultan mai multe funcții de mediu. Frunzele și suprafețele vegetale pot reține o parte din particulele aflate în aer, iar arborii pot absorbi anumite substanțe poluante gazoase. Prin umbrire și evapotranspirație, vegetația contribuie și la reducerea temperaturilor la nivel local, un beneficiu important în orașele afectate tot mai frecvent de perioade de caniculă.

În același timp, coroanele arborilor și sistemele radiculare contribuie la interceptarea precipitațiilor și la reducerea scurgerilor rapide ale apei de ploaie, iar arborii stochează carbon și oferă habitat și hrană pentru numeroase specii.

O evidență actualizată poate ajuta orașele nu doar să afle câți arbori au, ci și să estimeze mai bine serviciile ecosistemice oferite de aceștia și pierderile produse atunci când arborii maturi dispar.

Unde există suficient verde și unde este nevoie de intervenție

Unul dintre avantajele majore ale viitoarei aplicații va fi posibilitatea de a identifica diferențele dintre cartiere și zone urbane.

Într-un oraș, existența unui număr mare de arbori la nivel general nu înseamnă automat că aceștia sunt distribuiți echilibrat. Unele cartiere pot beneficia de aliniamente mature, parcuri și suprafețe extinse de vegetație, în timp ce alte zone pot avea puțini arbori și suprafețe puternic mineralizate.

Cartografierea arborilor poate face aceste diferențe vizibile și poate ajuta la stabilirea unor priorități de intervenție.

Astfel, datele rezultate din inventariere ar putea fi utilizate pentru:

  • identificarea zonelor cu deficit de arbori și de umbră;
  • stabilirea priorităților pentru viitoarele campanii de plantare;
  • alegerea mai bună a speciilor în funcție de condițiile locale;
  • monitorizarea stării arborilor și identificarea necesităților de întreținere;
  • urmărirea arborilor plantați și a evoluției lor în timp;
  • evaluarea diversității speciilor și reducerea vulnerabilității la boli sau dăunători;
  • estimarea contribuției vegetației urbane la reducerea poluării, stocarea carbonului și gestionarea apelor pluviale;
  • evaluarea evoluției patrimoniului verde de la un an la altul;
  • creșterea transparenței asupra modului în care este administrată vegetația urbană;
  • furnizarea unei baze de date utile autorităților, cercetătorilor, organizațiilor de mediu și comunităților locale.

Câți arbori mai sunt necesari într-un oraș?

Una dintre direcțiile importante ale proiectului este dezvoltarea capacității de analiză a necesarului suplimentar de vegetație urbană.

Calitatea aerului într-un oraș este influențată de numeroși factori (trafic, încălzirea clădirilor, activități economice, condiții meteorologice și configurația urbană), astfel încât arborii nu pot reprezenta singura soluție pentru combaterea poluării.

Datele despre vegetație pot arăta însă unde infrastructura verde este insuficientă. Pe baza lor pot fi construite scenarii prin care autoritățile și comunitățile să afle unde și în ce măsură ar trebui extinsă vegetația, pentru a maximiza beneficiile pentru locuitori.

În locul unor campanii de plantare bazate exclusiv pe numărul total de puieți, datele pot permite formularea unor obiective mai precise: plantarea arborilor potriviți în zonele potrivite și urmărirea lor până la maturitate.

Un arbore plantat nu este suficient. Important este și ce se întâmplă cu el după plantare

Inventarierea poate contribui și la schimbarea modului în care este măsurat succesul programelor de împădurire urbană.

Numărul arborilor plantați într-un anumit an oferă doar o imagine parțială. Pentru a evalua impactul real, este important să se știe câți dintre aceștia supraviețuiesc, cum se dezvoltă, dacă sunt întreținuți și ce contribuție pot avea în timp la infrastructura verde a orașului.

O evidență digitală actualizată poate permite urmărirea acestor informații și poate transforma investițiile în plantări într-un proces mai transparent și mai ușor de evaluat.

Date pentru administrații, cercetători și cetățeni

Prin proiectul inițiat de Asociația Re-Autentic și InfoCons, datele despre arborii urbani sunt privite ca o resursă de interes public.

Pe termen lung, existența unei evidențe structurate poate contribui la fundamentarea strategiilor locale privind spațiile verzi, adaptarea la schimbările climatice, reducerea efectului de insulă de căldură urbană, biodiversitatea și calitatea vieții.

Totodată, informațiile pot deveni utile mediului academic și organizațiilor care studiază evoluția orașelor, dar și cetățenilor interesați de spațiul verde din comunitatea în care trăiesc.

„Nu putem administra corect ceea ce nu cunoaștem. Prin acest proiect vrem să construim un instrument care să ne ajute să vedem, la propriu, patrimoniul verde al orașelor din România: ce arbori avem, unde se află, în ce stare sunt și, mai ales, dacă au dispărut anumiți copaci, să știm din ce cauză au fost tăiați. Inventarierea este punctul de plecare pentru decizii mai bune privind protejarea arborilor existenți și plantările viitoare.”

— Floriana Coman, Președinte al Asociației Re-Autentic

„Accesul la informații clare și ușor de înțeles este esențial pentru orice decizie care privește comunitatea. Pe 24 martie 2008 am demarat Campania Naționala de educare și informare a consumatorilor „o9atitudine!”, sub sloganul „Închide. Stinge. Reciclează.

Acum ne dorim ca informațiile despre arborii din orașele României să devină un instrument util atât pentru cetățeni, cât și pentru autorități și organizații interesate de protecția mediului și de calitatea vieții urbane.”

— Sorin Mierlea, Președinte al InfoCons

Un proiect construit pentru dezvoltare la nivel național

Lucrările la aplicație au început în această etapă, urmând ca proiectul să fie dezvoltat progresiv.

Asociația Re-Autentic și InfoCons își propun ca inițiativa să reunească, în timp, informații din cât mai multe orașe și să creeze o imagine coerentă asupra patrimoniului arboricol urban la nivel național.

Pe măsură ce baza de date va crește, valoarea sa nu va consta doar în numărul arborilor inventariați, ci și în posibilitatea de a compara situația între zone și orașe, de a urmări schimbările în timp și de a fundamenta măsuri de protecție și dezvoltare a infrastructurii verzi.

Proiectul își propune astfel să transforme inventarierea arborilor dintr-o simplă evidență într-un instrument de planificare urbană, informare publică și protecție a mediului.

Despre Asociația Re-Autentic

Asociația Re-Autentic este o organizație neguvernamentală din România dedicată transformării ideilor în acțiuni concrete pentru un viitor sustenabil, cu proiecte axate pe protecția mediului, sănătate publică, economie circulară și dezvoltarea infrastructurii verzi urbane. Printre inițiativele sale se numără „Orașe Respiră”, un proiect național de reîmpădurire urbană derulat în parteneriat cu InfoCons, prin care spații publice neutilizate sunt transformate în mini-păduri (metoda Miyawaki), cu monitorizare digitală a arborilor prin coduri QR. Mai multe informații: re-autentic.ro.

Despre InfoCons

InfoCons – Protecția Consumatorilor este o organizație neguvernamentală înființată în 2003, cu misiunea de a apăra drepturile consumatorilor din România și de a promova o cultură a consumului responsabil. InfoCons este membru cu drepturi depline al Consumers International și colaborează cu organizații internaționale precum ANEC și WIPO. Organizația derulează programe de informare și educație pentru consumatori, centre locale de consultanță în toate județele țării și cursuri postuniversitare organizate în parteneriat cu Universitatea din București. Mai multe informații: infocons.ro.

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