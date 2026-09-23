Sosurile cu vin roșu sunt un adevărat deliciu pentru multe preparate culinare, iar dacă ai la dispoziție mai mult de o sticlă de vin, excesul poate fi ușor păstrat la congelator. Mai mult, prepararea lor nu necesită neapărat carne, ceea ce le face potrivite și pentru vegetarieni, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

Alegerea vinului potrivit, cheia succesului

Un ingredient esențial pentru un sos de vin roșu reușit este, evident, vinul. Vinurile cu un conținut ridicat de taninuri sau maturate în baric pot fi considerate prea intense pentru acest preparat.

Gordon Ramsay, bucătar de renume mondial, recomandă reducerea vinului la o treime din cantitatea inițială pentru a obține o bază siropoasă și plină de arome. Acest proces necesită timp și răbdare, dar rezultatul este unul pe măsură.

Rețeta clasică cu supă de carne

Pentru a pregăti un sos clasic cu vin roșu și fond de carne, începe prin a căli șalote tăiate mărunt în ulei de măsline, până când încep să se caramelizeze.

Adaugă condimente după gust: piper, crenguțe de cimbru, rozmarin, foi de dafin și, opțional, puțin leuștean pentru un plus de savoare. După cinci minute, stinge amestecul cu puțin oțet balsamic, apoi adaugă vinul, precum și trei sferturi de litru de supă de carne.

Lasă totul să fiarbă la foc mare timp de 10-15 minute, îndepărtând spuma formată la suprafață. După ce sosul s-a redus la jumătate, strecoară-l printr-o sită fină, asezonează-l cu sare și piper și, dacă dorești, leagă-l cu puțin unt amestecat cu făină. Rezultatul? Un sos de vin roșu perfect pentru orice masă festivă.

Varianta vegetariană care surprinde

Pentru cei care preferă o opțiune vegetariană, un sos de tip barbecue pe bază de vin roșu poate fi alegerea ideală. Începe prin a căli două cepe și un cățel de usturoi tocate mărunt în unt sau ulei. Adaugă patru linguri de pastă de roșii și stinge totul cu baza de vin roșu.

Continuă rețeta adăugând două linguri de zahăr brun, o lingură de muștar, sos de soia și oțet balsamic.

Completează cu o linguriță de sos vegan și câteva picături de Tabasco pentru un strop de iuțeală.