Datele arată că peste trei sferturi dintre respondenți, respectiv 76%, consideră incertitudinea economică un risc tot mai critic pentru mediul de afaceri. În ierarhia preocupărilor urmează instabilitatea geopolitică, menționată de 59% dintre experți, atacurile cibernetice, cu 47%, și fenomenele de dezinformare, semnalate de 41% dintre respondenți. Potrivit experților, riscurile nu cresc doar ca intensitate, ci și ca grad de interconectare, ceea ce face ca situațiile de criză să fie mai greu de anticipat și gestionat.

În pofida acestor amenințări complexe, sondajul anual arată că aproximativ 40% dintre companiile consiliate de experții CCNE sunt slab pregătite pentru situații de criză, în timp ce un sfert dintre organizații au o pregătire doar moderată și numai 10% sunt considerate foarte bine pregătite. Mai mult, jumătate dintre experții consultați estimează că organizațiile nu au făcut îmbunătățiri semnificative în ultimul an pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața riscurilor.

„Multe companii consideră că sunt pregătite pentru o criză pentru că au un plan, câteva proceduri sau o echipă desemnată. Problema este că mediul actual nu mai funcționează după logica unei singure crize, care apare izolat și poate fi gestionată pas cu pas. Ne aflăm într-o perioadă de permacriză, în care presiunea economică, instabilitatea politică, atacurile cibernetice, dezinformarea, tensiunile sociale și vulnerabilitățile operaționale se pot suprapune foarte rapid. În România, vedem că foarte puține companii sunt pregătite pentru acest tip de scenariu compus. Pregătirea pentru criză nu înseamnă un document formal, ci scenarii testate, responsabilități clare, exerciții constante și capacitatea liderilor de a lua decizii rapide sub presiune”, declară Ana Maria Gardiner, expert în situații de criză și reprezentantul CCNE în România.

Contextul regional și local amplifică aceste provocări. Inflația cumulată de peste 58% înregistrată din 2020 până în prezent a pus presiune asupra puterii de cumpărare, costurilor de producție și deciziilor de investiții. La nivel geopolitic, prelungirea conflictelor internaționale continuă să afecteze lanțurile de aprovizionare, costurile logistice și predictibilitatea piețelor. În același timp, contextul politic și fiscal local, marcat de impredictibilitate, determină multe companii să adopte o poziție de așteptare, iar amânarea deciziilor strategice poate genera, la rândul ei, vulnerabilități operaționale.

Presiunea economică nu mai este doar un element de context, ci devine un factor direct de criză pentru companii. Restructurările, reducerea investițiilor, ajustarea prețurilor, întârzierile în proiecte sau reorganizarea activității pot produce efecte în lanț, cu impact asupra angajaților, furnizorilor, partenerilor și comunităților locale. În acest nou context, organizațiile au nevoie de scenarii de criză care să ia în calcul mai multe riscuri simultane, nu doar incidente punctuale.

Sondajul arată, de asemenea, că instrumentele de pregătire sunt folosite inegal de mediul de business. Deși trainingurile de criză, analizele de scenarii și planurile standard sunt relativ răspândite, soluțiile practice care testează capacitatea reală de reacție rămân insuficient utilizate. Simulările, exercițiile aplicate, testele de stres, trainingurile de reziliență pentru echipe și instrumentele avansate de monitorizare sunt esențiale într-un context în care o criză poate evolua rapid dintr-o problemă operațională într-o situație cu impact asupra mai multor categorii de public.

O altă concluzie relevantă pentru perioada următoare este rolul tot mai important al actorilor externi în evoluția unei crize. Autoritățile, angajații, comunitățile locale, mass-media, acționarii, furnizorii și partenerii pot influența decisiv modul în care o companie traversează un moment critic. De aceea, companiile nu mai pot privi pregătirea pentru criză doar ca pe un proces intern, ci ca pe o capacitate de coordonare între management, operațiuni, comunicare și relația cu toate celelalte părți implicate.

Despre sondajul „Pulse Check 2026”

Datele fac parte din sondajul anual „Pulse Check 2026”, dezbătut recent la Lisabona de liderii Crisis Communication Network Europe. Studiul, realizat în lunile martie și aprilie, centralizează evaluările a peste 70 de strategi și experți de elită în managementul riscului și gestionarea crizelor din 19 țări europene, inclusiv România. Eșantionul transformă cercetarea într-un barometru esențial pentru tendințele economice și riscurile operaționale din a doua jumătate a anului 2026.

Despre CCNE 

Crisis Communications Network Europe este singura rețea din Europa care reunește experți specializați în situații de criză din 20 de țări. Membrii CCNE oferă sprijin strategic în gestionarea crizelor transfrontaliere și contribuie la schimbul de bune practici în comunicarea de risc. Lighthouse PR este reprezentantul României în cadrul CCNE.

Foto: CCNE

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
LiveText
Politică 15:11
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
Fanatik.ro
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu în vara lui 2026 din apartamentele închiriate la mare: „Dacă nu ești harnic, afacerea pică”
Stiri Mondene 15:16
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu în vara lui 2026 din apartamentele închiriate la mare: „Dacă nu ești harnic, afacerea pică”
Monica Gabor și Irina Columbeanu au gustat amandine și savarine în New York. Prețul unei prăjituri românești i-a surprins pe fani
Stiri Mondene 15:00
Monica Gabor și Irina Columbeanu au gustat amandine și savarine în New York. Prețul unei prăjituri românești i-a surprins pe fani
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Mediafax.ro
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc
KanalD.ro
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc

Politic

PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
LiveText
Politică 15:11
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Darius Olaru, anunţat oficial la Royal Union! Prima reacție a fostului căpitan de la FCSB. Update exclusiv
Fanatik.ro
Darius Olaru, anunţat oficial la Royal Union! Prima reacție a fostului căpitan de la FCSB. Update exclusiv
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani