Cel puțin șase explozii au răsunat la Kiev

Alerta aeriană a fost declanșată după miezul nopții, când Forțele Aeriene ucrainene au anunțat apropierea mai multor rachete balistice. Un jurnalist AFP aflat la Kiev a văzut mai multe lumini puternice pe cer, urmate de cel puțin șase explozii care au răsunat în capitală. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că atacul a provocat pagube în cel puțin două zone ale orașului.

Multiple ballistic missiles just struck Kiev. pic.twitter.com/s6xxbogOOY — ayden (@squatsons) July 15, 2026

„În cartierul Sviatoșînski, un depozit a fost atins. În cartierul Darnîțki, fragmente de rachete au căzut pe clădiri nerezidențiale”, a transmis edilul pe rețelele sociale.

Primele informații transmise de autorități nu indicau dacă există morți sau răniți. Nu fusese stabilită nici valoarea pagubelor provocate de explozii.

Atacul a avut loc la câteva ore după vizita Ursulei von der Leyen

Bombardamentul asupra Kievului a avut loc la doar câteva ore după vizita făcută în capitala Ucrainei de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cu ocazia Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, la care a fost prezent și Nicușor Dan. Oficialul european a anunțat consolidarea colaborării dintre Uniunea Europeană și Ucraina în industria de apărare, inclusiv prin dezvoltarea și producerea în comun a dronelor.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



Its a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Parteneriatul urmărește să combine experiența acumulată de armata ucraineană pe câmpul de luptă cu tehnologia și capacitatea industrială a statelor europene. Kievul a semnat deja mai multe acorduri în domeniul dronelor cu ţări precum Qatarul sau Arabia Saudită, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Alte acorduri sunt în curs de pregătire, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda sau Canada.

Trei districte din Harkov, atacate cu drone

În timp ce Kievul era atacat cu rachete balistice, autoritățile din Harkov au anunțat că orașul este vizat de mai multe drone de atac lansate de Rusia. Primarul Igor Terehov a transmis că trei districte ale orașului au fost lovite. Primele informații oferite de autorități nu precizau ce clădiri au fost afectate și nici dacă există persoane ucise sau rănite.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kievdeyiz.



Dakikalar önce sirenler çaldı ardından da Rusya Kieve hava saldırısı düzenledi.



Odamın balkonundan çektiğim görüntüler. pic.twitter.com/8qE3pc5B6z — Sena Alkan (@senaalkan) July 15, 2026

Harkov se află în nord-estul Ucrainei, relativ aproape de granița cu Rusia, și a fost ținta unor atacuri repetate cu rachete, bombe aeriene și drone.

Kievul duce lipsă de rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot

Din luna iunie, Kievul este atacat cu regularitate de Rusia cu rachete balistice. Acestea se deplasează cu viteze foarte mari și sunt mult mai greu de interceptat decât dronele sau rachetele de croazieră. Bombardamentele sunt lansate în special noaptea și includ adesea mai multe salve succesive. Exploziile se aud una după alta, iar apărarea antiaeriană este obligată să răspundă într-un timp foarte scurt.

Una dintre marile probleme ale Ucrainei este lipsa interceptorilor PAC-3 folosiți de sistemele americane Patriot. Aceste rachete sunt esențiale pentru interceptarea proiectilelor balistice lansate de Rusia. Președintele american Donald Trump a anunțat, la summitul NATO desfășurat săptămâna trecută la Ankara, că Statele Unite intenționează să permită Ucrainei să producă rachete destinate sistemelor Patriot. Volodimir Zelenski a declarat miercuri că producția ar putea începe până la sfârșitul anului 2026, pentru ca Ucraina să își consolideze apărarea în fața atacurilor balistice rusești.

Fabricarea acestor rachete în Ucraina ar putea reduce dependența armatei de livrările occidentale. Organizarea liniilor de producție și obținerea componentelor necesare ar putea însă dura.

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