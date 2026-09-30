Cum găsesc câinii Salvamont o persoană îngropată în zăpadă în doar 10 minute

Pe munte, atunci când vremea e potrivnică și fiecare minut contează, cei mai eficienți membri ai echipelor de salvare sunt câinii. Structurile Salvamont România numără astăzi 34 de câini operaționali, distribuiți în 16 județe montane, care participă anual la 100–120 de intervenții de căutare-salvare.

Un nas care valorează cât 20 de oameni

Performanța unui câine de salvare este greu de egalat. O linie clasică de sondare formată din 20 de salvatori montani are nevoie de aproximativ 4 ore pentru a acoperi un teren de avalanșă de 1,5 hectare. Un câine pregătit găsește o victimă îngropată în doar 10–12 minute, ceea ce înseamnă o creștere a eficienței operaționale de peste 2.300%, exact atunci când fiecare secundă contează pentru șansele de supraviețuire.

Secretul stă în cei peste 100 de milioane de receptori olfactivi ai unui câine. În pădurile dese, pe timp de noapte sau pe teren accidentat, nici dronele, nici termoviziunea nu pot ține pasul: vizibilitatea e limitată, iar tehnologia nu poate „vedea" prin vegetație, râpe sau sub poduri. Câinele rămâne cea mai rapidă soluție de localizare atunci când timpul e cel mai prețios.

caine salvamont

Membri de familie, nu doar colegi de echipă

Puțini știu că un câine Salvamont nu locuiește într-un adăpost sau la sediul unității, ci acasă, alături de salvatorul care îi este conductor, și de familia acestuia. Cei doi împart aceeași casă și aceeași rutină zilnică. Este o conviețuire care creează legătura de încredere de care depinde totul atunci când sunt pe munte, în condiții periculoase.

Selecția câinilor salvamont începe de la 3–4 săptămâni și nu ține cont de rasă sau pedigree, ci de curaj, perseverență și dorința de a căuta. Echipa națională e formată din Border Collie, Labrador Retriever, Ciobănesc Belgian Malinois, Ciobănesc German și Golden Retriever, rase alese pentru aptitudini native, nu pentru aspect.

Pregătirea lor se bazează exclusiv pe joc și recompensă: pentru un câine Salvamont, o misiune de căutare este, în esență, cel mai important joc din viața lui. La finalul carierei, câinele nu este „pensionat" undeva departe, ci rămâne alături de aceeași familie, bucurându-se de un seniorat liniștit.

Obiectiv: acoperire completă în toate județele montane

Cu 46 de brevete istorice eliberate de-a lungul timpului, obiectivul Salvamont este extinderea unităților canine în toate cele 24 de județe montane ale țării, cu 4-5 câini per județ, pentru a garanta permanența operațională 24/7. Fiecare câine nou instruit înseamnă, în termeni concreți, mai puțin timp de așteptare pentru cineva aflat în pericol pe munte.