Șoferii care călătoresc din România în Bulgaria beneficiază de o schimbare importantă la trecerea frontierei. Începând cu data de 1 octombrie 2026, autoritățile române elimină taxa de pod pentru autoturisme la traversarea Dunării pe la Giurgiu-Ruse.

Până în prezent, conducătorii auto care plecau din România către Bulgaria plăteau o taxă de 3 euro pe malul românesc, relatează Nova.bg. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă de modernizare și fluidizare a traficului, prin introducerea noului sistem de taxare electronică TollRo, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Decizia de eliminare a taxei speciale de pod se aplică pe direcția de mers dinspre Giurgiu spre Ruse și vizează, de asemenea, alte două poduri importante peste Dunăre de pe teritoriul României: Fetești-Cernavodă (pe Autostrada Soarelui A2) și Giurgeni-Vadu Oii.

Ce se întâmplă la trecerea dinspre Bulgaria spre România

Schimbarea aprobată de autoritățile de la București nu elimină complet costurile pentru cei care traversează punctul de frontieră. La întoarcerea în țară, pe direcția Ruse-Giurgiu, taxa administrată de autoritățile bulgare rămâne în vigoare.

Șoferii de autoturisme vor continua să plătească 2 euro pentru trecerea podului de pe malul bulgăresc. Pentru autocare și autovehicule de mare tonaj, tarifele de trecere stabilite de partea bulgară rămân considerabil mai ridicate, variind între 26 și 37 de euro, în funcție de masa vehiculului.

Oficialii români au propus părții bulgare analizarea unei măsuri simetrice de eliminare a taxei de pod, însă, până la acest moment, autoritățile de la Sofia mențin taxa neschimbată pentru intrarea în România.

Această eliminare a taxei fixe pe malul românesc urmărește reducerea timpilor de așteptare din punctele de frontieră și simplificarea tranzitului rutier pentru turiști și transportatori.

Camera de Comerț Bulgaro-Română se așteaptă ca trecerile mai rapide ale frontierei să ofere, de asemenea, un stimulent suplimentar turismului dintre cele două țări. „Conexiunile rapide sunt întotdeauna o condiție prealabilă pentru turism. Accesul rapid într-o țară, chiar și una vecină, stimulează oamenii să călătorească”, a afirmat Gergana Ilieva, manager de comunicare la Camera de Comerț Bulgaro-Română.