Câți bani câștigă un pescar de crabi care lucrează patru luni pe mare, în Norvegia

Pe rețelele sociale, în special pe TikTok, au apărut numeroase videoclipuri care promovează ideea că lucrul pe vasele de pescuit din Norvegia poate aduce câștiguri uriașe. Unele relatări, devenite virale, susțin că un pescar poate câștiga între 100.000 și 110.000 de euro în doar patru luni de activitate pe mare, însă datele din realitate le-ar putea contrazice.

Un pescar susține că a câștigat chiar și 110.000 de euro în Norvegia

Renat Besolov, un fost pescar care își împărtășește experiențele pe site-ul său, Rbesolov.com, a relatat cum un coleg de-al său i-a arătat fluturașii de salariu, demonstrând că a câștigat aproximativ 100.000 de euro în patru luni.

Totuși, în acest caz, bărbatul susține că era vorba despre pescuitul de pește, nu de crabi. În plus, el menționează că veniturile pe vasele de crabi pot ajunge la 10.000–20.000 de euro pe lună după ce sunt reținute taxele. Acestea depind de mai mulți factori, cum ar fi sezonul și sistemul de împărțire a valorii capturii.

Veniturile din această industrie variază considerabil în funcție de tipul de pescuit, vas, sezon, cantitatea și valoarea capturii, experiența pescarului și sistemul de remunerare al echipajului, precizează o analiză realizată de A1.ro.

Care este salariul mediu lunar din domeniul pescuitului în Norvegia

Conform datelor oficiale publicate de Statistics Norway, în al doilea trimestru al anului 2026, salariul mediu lunar în sectorul „Fishing and aquaculture” a fost de aproximativ 6.000 de euro, iar salariul de bază mediu a fost de circa 5.300 de euro. O analiză publicată de Libertatea în 2021 arată că salariul pescarilor de crabi din Marea Barents era de aproximativ 7.000 de euro.

Aceste cifre arată că veniturile de 10.000–20.000 de euro pe lună sunt totuși excepții, nu o regulă generală. Conform legislației norvegiene, pescarii pot primi o parte din valoarea capturii, pe lângă salariul de bază, ceea ce poate crește substanțial veniturile în anumite cazuri.

Cum influențează prețurile salariile pescarilor

Un sezon bun, cu capturi mari și prețuri ridicate pe piața internațională, poate aduce câștiguri substanțiale pescarilor de crabi. În prima jumătate a anului 2026, Norvegia a exportat 7.349 de tone de crab de zăpadă, cu o valoare totală de 1,3 miliarde de coroane norvegiene, potrivit Norwegian Seafood Council. Cu toate acestea, prețurile sunt fluctuante, mai relatează sursa citată mai sus.

De exemplu, în mai 2026, prețul mediu de export pentru crabul de zăpadă era de 14,96 euro pe kilogram, în scădere față de 18,92 euro pe kilogram în aceeași lună a anului precedent, potrivit Seafood.no.

Munca pe vasele de pescuit din Norvegia nu este una ușoară

Aceste variații de prețuri influențează direct veniturile pescarilor, care depind în mare măsură de valoarea pieței internaționale.

Deși pe internet circulă povești despre câștiguri impresionante, munca pe un vas de pescuit crabi este extrem de solicitantă. „Este o muncă fizică grea, în condiții uneori extreme, pe mare”, povestește Renat Besolov pe blogul său. Pescarii trebuie să ridice și să golească capcane grele, să sorteze crabi și să gestioneze capturile în timp ce se confruntă cu vreme instabilă și condiții dificile.

De asemenea, este important de menționat că activitatea pe un vas de crabi nu este una ușoară. Renat Besolov descrie pe blogul său provocările fizice extreme, cum ar fi ridicarea și golirea capcanelor și lucrul în condiții dificile pe mare.

Norvegia aplică și reguli stricte pentru pescuitul de crabi

Pescuitul de crabi de zăpadă este reglementat strict în Norvegia. Pentru anul 2026, cota totală alocată a fost de 12.336 de tone, iar vasele autorizate au primit o cotă garantată de 351 de tone pe vas. În plus, pentru livrarea de crab viu, s-a alocat o cotă suplimentară de 82 de tone.

Sezonul de pescuit al crabilor de zăpadă este limitat, fiind interzis între 1 iulie și 30 noiembrie. Aceste restricții influențează durata și intensitatea muncii pe mare, ceea ce explică de ce mulți pescari activează doar câteva luni pe an.