Paștele 2026 vine cu surprize în buzunarele românilor: 8 din 10 spun că masa este mai scumpă

Potrivit celui mai recent studiu Restograf:

77,7% dintre români spun că masa de Paște este mai scumpă decât anul trecut

Majoritatea estimează creșteri între 10% și 30%

Tradiția nu se negociază: Paștele rămâne acasă

În contextul scumpirilor:

66% dintre români petrec Paștele acasă

73,6% spun că timpul cu familia este cel mai important

Pentru mulți, masa de Paște nu este un moft, ci o tradiție de neînlocuit (66,8%).

Ce nu lipsește de pe masa românilor

Indiferent de buget, meniul rămâne aproape neschimbat:

Ouă roșii – 84,7%

Cozonac – 68,6%

Pasca – 54,3%

Miel – 45,5%

Sarmale – 43,6%

Românii reduc din buget, dar nu din tradiție.

Bugete sub presiune: jumătate cheltuie sub 900 lei

Realitatea din coșul de cumpărături:

Aproape 50% dintre români au un buget sub 900 lei

Doar 1 din 10 depășește 1600 lei

În același timp:

58,2% spun că cea mai mare cheltuială este carnea

Cum cumpără românii: mai calculați ca niciodată

83,5% merg în supermarketuri

47% aleg piețele și producătorii locali

Criterii de alegere:

Calitatea produselor (65,2%)

Prețul (61%)

Promoțiile (39,6%)

Consumatorul român devine mai atent și mai strategic.

Restaurantul – lux sau experiență?

Deși doar un procent mic aleg restaurantul:

Cei care o fac caută

experiență specială (30,8%)

evitarea stresului gătitului (12,1%)

Un semnal important pentru industrie:

1 din 3 români ar lua în calcul restaurantul dacă prețul este cu maximum 10–20% mai mare decât acasă

Percepția generală: restaurantul este încă mai scump

70,6% consideră că masa la restaurant costă mai mult decât gătitul acasă

Rezultatele complete ale studiului sunt disponibile pe Restograf.ro .

Despre RESTOGRAF

Restograf.ro este principala platformă de recomandări de restaurante din România, activă din 2008. Cu un focus editorial pe scena restaurantelor și experiențe culinare, recenzii și ghiduri practice, Restograf s-a impus ca sursă de referință pentru pasionații de ieșiri în oraș.

Pe lângă conținutul editorial și serviciile de rezervări online, platforma oferă și cercetare de piață: sondaje și studii recurente pe teme de interes pentru industria HoReCa, care pun în evidență comportamente de consum, tendințe și provocări din sectorul ospitalității.

Metodologie

Studiul a fost realizat de Restograf, printr-o cercetare cantitativă desfășurată online (CAWI – Computer Assisted Web Interviews), în perioada 1 – 6 aprilie 2026.

Eșantionul a inclus 1000 de respondenți, fiind reprezentativ pentru populația utilizatorilor de internet din mediul urban din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Durata medie de completare a chestionarului a fost de 5 minute, iar rezultatele au o marjă de eroare de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

