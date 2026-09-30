România se pregătește să descopere conceptul unic de retail al magazinelor NORMAL

Lanțul danez de retail NORMAL intră pe piața din România și se pregătește să deschidă primele două magazine, în București și Timișoara. Primul magazin își va deschide ușile pentru public miercuri, 30 septembrie, în Mega Mall din București, la ora 09:00 a.m, iar două zile mai târziu, pe 2 octombrie, se va deschide magazinul din Shopping City Timișoara, tot la ora 09:00 a.m.

NORMAL, care operează în prezent peste 1.000 de magazine în 13 țări europene, marchează un nou pas important în expansiunea sa la nivel european și aduce conceptul distinctiv de retail în România, aceasta devenind cea de-a 14-a țară în care brandul este prezent. Clienții din București și Timișoara se pot aștepta la o combinație distractivă și unică de branduri renumite și produse esențiale de zi cu zi, alături de o gamă de produse în continuă schimbare, oferind noutăți în fiecare săptămână, totul la prețuri constant mici.

Pentru a marca intrarea pe piața din România, NORMAL pregătește petreceri speciale de inaugurare în București și Timișoara. Brandul își dorește să sărbătorească sosirea în România alături de clienții săi.

În magazinele NORMAL, fiecare pas aduce o nouă descoperire

Conceptul magazinului, amenajat sub forma unui labirint, îi va ghida pe clienți printre o gamă variată de produse din categorii precum frumusețe, îngrijire personală, produse pentru casă, gustări și băuturi, reunind branduri cunoscute și branduri exclusive, toate la prețuri mici și fixe.

Cu aproximativ 3.500 de produse în sortimentul permanent și peste 100 de produse noi adăugate în fiecare săptămână, fiecare vizită devine o experiență plină de descoperiri, asemănătoare mai degrabă unei vânători de comori decât unei vizite tradiționale la magazin.

Clienții din București și Timișoara se pot aștepta să descopere categorii populare, ca de exemplu dulciuri americane, produse de beauty din Coreea de Sud și Japonia, precum și alte produse asiatice, produse pentru îngrijirea corpului, îngrijirea părului și machiaj, alături de produse esențiale de zi cu zi, de încredere.

Două inaugurări care oferă mai mult decât o simplă experiență de cumpărături

Pentru a sărbători deschiderea magazinelor din București și Timișoara, NORMAL a pregătit o serie de activități captivante:

Primele 10 persoane de la coadă vor primi, fiecare, un card cadou NORMAL în valoare de 155 RON, care poate fi utilizat direct în magazin.

Primii 1.000 de clienți vor primi o pungă cadou cu o selecție de produse.

De asemenea, clienții vor avea șansa de a câștiga un palet întreg cu produse NORMAL.

În plus, pe durata zilelor de deschidere, NORMAL introduce un concept experiențial care îl pune în prim-plan pe emblematicul personaj local „Dracula”. Acest set-up interactiv transformă o sesiune obișnuită de cumpărături într-un moment jucăuș, misterios și surprinzător, unde vizitatorii pot testa un „analizor de pungi” care verifică dacă sacoșa de cumpărături sau alte obiecte au fost mușcate de un vampir.

Pentru a menține nivelul ridicat de energie, un DJ va mixa un program live pe parcursul zilelor de deschidere, creând o ambianță veselă și antrenantă pentru clienții care explorează primele magazine NORMAL din România.

De la mărci consacrate la noi descoperiri, întotdeauna la prețuri constant mici

În magazinul de 275 mp din Mega Mall București și în cel de 380 mp din Shopping City Timișoara, sortimentul NORMAL oferă 3.500 de produse de la branduri populare. Incluzând mărci precum L’Oreal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafe, Oreo, Vanish și Finish, NORMAL se asigură că există mereu ceva nou de descoperit în fiecare săptămână, de la produse de beauty populare pe rețelele sociale, până la branduri internaționale emergente, făcând astfel produsele de calitate și în tendințe accesibile tuturor. Printre produsele vedetă se numără:

Îngrijirea corpului și a pielii – De la branduri populare de K-beauty la cele clasice precum Nivea și Vaseline, inclusiv branduri disponibile exclusiv la NORMAL, precum cel de K-beauty Seonn și PUCA Pure & Care, cu gama sa variată de seruri cu ingrediente active – ambele făcând accesibilă îngrijirea eficientă a pielii la prețuri convenabile.

– De la branduri populare de K-beauty la cele clasice precum Nivea și Vaseline, inclusiv branduri disponibile exclusiv la NORMAL, precum cel de K-beauty Seonn și PUCA Pure & Care, cu gama sa variată de seruri cu ingrediente active – ambele făcând accesibilă îngrijirea eficientă a pielii la prețuri convenabile. Machiaj – Produse cosmetice în tendințe, la prețuri accesibile, precum și o selecție variată de accesorii.

– Produse cosmetice în tendințe, la prețuri accesibile, precum și o selecție variată de accesorii. Îngrijirea părului – Branduri internaționale, inclusiv branduri japoneze de îngrijire a părului aflate în tendințe, precum și produse de styling exclusive de la The Curl Company și & Honey (un brand japonez de cult), până la The Hair Project, un brand de styling disponibil exclusiv la NORMAL.

– Branduri internaționale, inclusiv branduri japoneze de îngrijire a părului aflate în tendințe, precum și produse de styling exclusive de la The Curl Company și & Honey (un brand japonez de cult), până la The Hair Project, un brand de styling disponibil exclusiv la NORMAL. Parfumuri – De la body mist-uri și parfumuri pentru fiecare zi până la parfumuri arabești populare și high-end, oferind opțiuni pentru toate gusturile și bugetele.

– De la body mist-uri și parfumuri pentru fiecare zi până la parfumuri arabești populare și high-end, oferind opțiuni pentru toate gusturile și bugetele. Gustări și băuturi – O selecție vastă de produse internaționale, de la o varietate de gustări și băuturi asiatice și americane până la multe alte produse clasice preferate.

Jakob Frølich Maarbjerg, CEO-ul NORMAL, declară despre cele două deschideri din România: „Aducem o experiență de cumpărături pe care sperăm că românii o vor îndrăgi. Venim cu prețuri excelente pentru branduri cunoscute, dar, și mai important, aducem pe piață o gamă largă de produse noi și interesante. Și promitem să adăugăm săptămânal în magazine o selecție variată de produse noi și în tendințe, astfel încât fiecare vizită să fie o experiență captivantă.”

De la deschiderea primului său magazin în Danemarca, în 2013, NORMAL s-a extins la peste 1.000 de magazine în Danemarca, Norvegia, Suedia, Țările de Jos, Franța, Finlanda, Portugalia, Spania, Italia, Austria, Slovacia, Irlanda și Republica Cehă, iar România reprezintă un nou capitol în povestea de creștere a companiei la nivel european.

Clienții pot, de asemenea, să fie la curent cu cele mai recente lansări de produse, noutăți din magazine și surse de inspirație prin intermediul canalelor de social media ale NORMAL: Instagram, TikTok și Facebook, precum și de pe website-ul NORMAL, www.normalstores.com/ro.

Despre NORMAL