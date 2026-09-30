România se pregătește să descopere conceptul unic de retail al magazinelor NORMAL

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Lanțul danez de retail NORMAL intră pe piața din România și se pregătește să deschidă primele două magazine, în București și Timișoara. Primul magazin își va deschide ușile pentru public miercuri, 30 septembrie, în Mega Mall din București, la ora 09:00 a.m, iar două zile mai târziu, pe 2 octombrie, se va deschide magazinul din Shopping City Timișoara, tot la ora 09:00 a.m.
NORMAL, care operează în prezent peste 1.000 de magazine în 13 țări europene, marchează un nou pas important în expansiunea sa la nivel european și aduce conceptul distinctiv de retail în România, aceasta devenind cea de-a 14-a țară în care brandul este prezent. Clienții din București și Timișoara se pot aștepta la o combinație distractivă și unică de branduri renumite și produse esențiale de zi cu zi, alături de o gamă de produse în continuă schimbare, oferind noutăți în fiecare săptămână, totul la prețuri constant mici.
Pentru a marca intrarea pe piața din România, NORMAL pregătește petreceri speciale de inaugurare în București și Timișoara. Brandul își dorește să sărbătorească sosirea în România alături de clienții săi.
În magazinele NORMAL, fiecare pas aduce o nouă descoperire
Conceptul magazinului, amenajat sub forma unui labirint, îi va ghida pe clienți printre o gamă variată de produse din categorii precum frumusețe, îngrijire personală, produse pentru casă, gustări și băuturi, reunind branduri cunoscute și branduri exclusive, toate la prețuri mici și fixe.
Cu aproximativ 3.500 de produse în sortimentul permanent și peste 100 de produse noi adăugate în fiecare săptămână, fiecare vizită devine o experiență plină de descoperiri, asemănătoare mai degrabă unei vânători de comori decât unei vizite tradiționale la magazin.
Clienții din București și Timișoara se pot aștepta să descopere categorii populare, ca de exemplu dulciuri americane, produse de beauty din Coreea de Sud și Japonia, precum și alte produse asiatice, produse pentru îngrijirea corpului, îngrijirea părului și machiaj, alături de produse esențiale de zi cu zi, de încredere.
Două inaugurări care oferă mai mult decât o simplă experiență de cumpărături
Pentru a sărbători deschiderea magazinelor din București și Timișoara, NORMAL a pregătit o serie de activități captivante:
De la mărci consacrate la noi descoperiri, întotdeauna la prețuri constant mici
În magazinul de 275 mp din Mega Mall București și în cel de 380 mp din Shopping City Timișoara, sortimentul NORMAL oferă 3.500 de produse de la branduri populare. Incluzând mărci precum L’Oreal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafe, Oreo, Vanish și Finish, NORMAL se asigură că există mereu ceva nou de descoperit în fiecare săptămână, de la produse de beauty populare pe rețelele sociale, până la branduri internaționale emergente, făcând astfel produsele de calitate și în tendințe accesibile tuturor. Printre produsele vedetă se numără:
Jakob Frølich Maarbjerg, CEO-ul NORMAL, declară despre cele două deschideri din România: „Aducem o experiență de cumpărături pe care sperăm că românii o vor îndrăgi. Venim cu prețuri excelente pentru branduri cunoscute, dar, și mai important, aducem pe piață o gamă largă de produse noi și interesante. Și promitem să adăugăm săptămânal în magazine o selecție variată de produse noi și în tendințe, astfel încât fiecare vizită să fie o experiență captivantă.”
De la deschiderea primului său magazin în Danemarca, în 2013, NORMAL s-a extins la peste 1.000 de magazine în Danemarca, Norvegia, Suedia, Țările de Jos, Franța, Finlanda, Portugalia, Spania, Italia, Austria, Slovacia, Irlanda și Republica Cehă, iar România reprezintă un nou capitol în povestea de creștere a companiei la nivel european.
Clienții pot, de asemenea, să fie la curent cu cele mai recente lansări de produse, noutăți din magazine și surse de inspirație prin intermediul canalelor de social media ale NORMAL: Instagram, TikTok și Facebook, precum și de pe website-ul NORMAL, www.normalstores.com/ro.
Despre NORMAL
NORMAL este un lanț de retail danez fondat în 2013, care oferă o gamă largă de produse de zi cu zi și mărci populare la prețuri fixe mici. Gama sa include totul, de la îngrijirea pielii, îngrijirea părului și îngrijire orală, până la machiaj, produse de curățare și alte produse esențiale pentru uz casnic. Astăzi, compania operează peste 1.000 de magazine în 14 țări europene și își continuă expansiunea pe termen lung, pe noi piețe. NORMAL face parte din Heartland Group și, încă de la înființare, și-a construit conceptul în jurul unei combinații de mărci renumite, produse exclusive, prețuri constant mici și o experiență unică de cumpărături axată pe descoperire.