Super Technologies intră în Consiliul Director al EGBA, cea mai puternică asociație europeană a industriei de profil

Asociația Europeană pentru Betting și Gaming (EGBA) anunță faptul că Super Technologies (Super) s-a alăturat Consiliului său Director. Această numire reflectă contribuția tot mai valoroasă pe care Super o aduce activității EGBA, la doar doi ani de la aderarea la această asociație, care a avut loc în octombrie 2024.

EGBA este asociația profesională cu sediul la Bruxelles care reprezintă principalii operatori de jocuri de noroc online licențiați și reglementați în spațiul Uniunii Europeane. Asociația colaborează cu autoritățile naționale și europene, precum și cu alte entități relevante, pentru dezvoltarea unei piețe a jocurilor de noroc online care să fie reglementată în mod sustenabil pentru a proteja consumatorii.

Alături de ceilalți membri ai Consiliului Director, Super va contribui la creșterea standardelor din industrie și la combaterea eficientă a pieței negre a jocurilor de noroc.

„De când s-a alăturat EGBA, Super a fost un membru deosebit de activ și implicat. De aceea, suntem bucuroși că s-a alăturat Consiliului Director. Viziunea și experiența companiei pe piețele în care activează vor reprezența o contribuție esențială în eforturile asociației noastre de a consolida un mediu european al jocurilor de noroc online care să fie sigur pentru consumatori, competitiv pentru operatorii licențiați și corect reglementat”, apreciază Maarten Haijer, Secretar General al EGBA.

La rândul său, Borut Petek, Chief Global Affairs Officer în cadrul Super Technolgies a adăugat: “Europa are oportunitatea de a deveni reperul global pentru o piață a jocurilor de noroc și pariurilor care să fie corect reglementată. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o cooperare strânsă între operatori, autorități de reglementare și factori de decizie, precum și un angajament constant pentru creșterea standardelor. De asemenea, este nevoie de o acțiune comună pentru consolidarea protecției consumatorilor și a integrității pieței, combaterea jocurilor de noroc ilegale și asigurarea faptului că operatorii autorizați și reglementați rămân cea mai sigură alegere pentru consumatori.”

Suntem onorați să ne alăturăm Consiliului Director EGBA și așteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape cu ceilalți membri pentru promovarea unor politici care susțin standarde ridicate de reglementare, contribuie la o creștere sustenabilă și ajută la modelarea unui viitor viabil pentru piața reglementată a jocurilor de noroc din Europa.”

În prezent, membrii EGBA dețin, cumulat, 401 licențe pentru jocuri de noroc online în 22 de țări europene, fiecare dintre acestea presupunând respectarea unor cerințe stricte de conformitate. De asemenea, aceștia respectă standardele și codurile de conduită asumate de asociație în domeniul publicității responsabile, prevenirii spălării banilor și protecției jucătorilor.

Ca parte a angajamentului său pentru protejarea jucătorilor, EGBA organizează anual Săptămâna Europeană pentru Joc Responsabil, o inițiativă care reunește reprezentanții industriei pentru promovarea unui comportament de joc sigur, responsabil și sustenabil pentru consumatori.

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