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Super Technologies, susținută de Blackstone, devine partener strategic al organizației Atlantic Council din SUA și partener fondator al platformei Power of Sports

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Super Technologies, companie românească globală de tehnologie și divertisment susținută de investitori instituționali de top, printre care Blackstone, a anunțat un parteneriat strategic cu prestigiosul think tank american Atlantic Council, alăturându-se comunității internaționale a organizației din care fac parte lideri din zona de business și experți în elaborarea politicilor publice. Super va deveni, de asemenea, partener fondator al platformei Power of Sports inițiate de către Atlantic Council, un format inovator de dezbateri și conținut care explorează rolul sportului în diplomație, cooperare internațională, inovație și dezvoltare economică.

Parteneriatul marchează un nou pas în evoluția Super către statutul de companie globală de tehnologie și divertisment, cu o prezență internațională în plină expansiune. Acesta plasează Super într-un forum global unde sunt dezbătute conceptele ce modelează relațiile internaționale și îi oferă companiei ocazia de a contribui cu experiența sa aflată la intersecția dintre sport, tehnologie, investiții și mediul de afaceri internațional.

Pentru Super, parteneriatul este relevant mai ales într-un context de competiție globală tot mai intensă, în care sportul joacă un rol din ce în ce mai important ca formă de diplomație și platformă de cooperare internațională.

În calitate de partener fondator al platformei Power of Sports, Super va contribui la definirea agendei acesteia în anii de formare ai proiectului. Platforma va reuni lideri din sport, tehnologie și business, pentru a analiza modul în care sportul poate conecta comunități și națiuni, poate încuraja dialogul și poate crea oportunități de inovație și creștere sustenabilă.

Super are un istoric solid de investiții în sport în Europa Centrală și de Est, precum și în Brazilia, alături de activitatea Fundației Super în șah, în sporturi favorabile incluziunii și în dezvoltarea tinerilor sportivi. Această experiență a arătat modul în care sportul transcende frontierele, conectând companii, comunități și instituții.

„Sportul este unul dintre puținele limbaje cu adevărat universale din lume. Parteneriatul nostru cu Atlantic Council ne oferă ocazia de a contribui la un dialog internațional mai amplu despre modul în care sportul poate susține cooperarea și dezvoltarea sustenabilă în cadrul comunităților din care facem parte.

Ca partener fondator al platformei Power of Sports, ne propunem să contribuim cu experiența noastră din sport, tehnologie, investiții și prezența pe piețe internaționale, în inițiative care pot genera un impact real și de durată. Suntem mândri să facem parte din comunitatea globală a Atlantic Council și să contribuim la o platformă care recunoaște rolul strategic pe care sportul îl poate avea în a aduce mai aproape oamenii, instituțiile și țările, în jurul unor obiective comune”, a declarat Sacha Dragic, fondator și CEO al Super Technologies.

„Suntem încântați să primim Super Technologies în comunitatea globală a Atlantic Council și să vedem compania alăturându-se platformei Power of Sports ca partener fondator. Sportul este mai mult decât entertainment, acesta influențează geopolitica, investițiile, tehnologia și cultura globală, aducând oamenii laolaltă dincolo de frontierele naționale. Amprenta internațională a Super și investițiile sale în sport fac din companie un partener valoros pe măsură ce explorăm modul în care sportul poate contribui la diplomație, inovație, dezvoltare economică și cooperare internațională”, a declarat Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council.

O companie globală în plină expansiune

Creșterea pe termen lung a Super este susținută de investitori globali de prim rang. În 2019, Blackstone a realizat o investiție strategică minoritară de 175 mil. EUR în companie, susținând expansiunea internațională a grupului și transformarea într-o organizație globală de tehnologie.

În 2025, Super a finalizat o refinanțare de 1,3 mld. EUR, consolidându-și poziția financiară și relația cu Blackstone și HPS Investment Partners, parte din grupul BlackRock, oferind, în același timp, resurse suplimentare pentru accelerarea expansiunii internaționale a companiei.

Super este prezentă în peste 12 țări din Europa și America Latină, cu o expertiză ce combină zona de divertisment, tehnologie și sport, interacționând cu milioane de clienți la nivel global. În prezent, Super are operațiuni comerciale în Brazilia, Belgia, Grecia, Polonia, România și Serbia, alături de hub-uri tehnologice în Spania, Țările de Jos, Croația, România, Regatul Unit și Brazilia.

Anvergura internațională îi oferă companiei un rol mai amplu pe piețele în care operează, nu doar ca angajator și investitor, ci și ca o companie capabilă să contribuie cu expertiză, capital și perspectivă internațională la discuțiile privind dezvoltarea economică și cooperarea strategică.

Prin parteneriatul cu Atlantic Council, Super își propune să consolideze această poziție, implicându-se alături de lideri de business, instituții publice și alte entități relevante în discuția mai amplă despre rolul sportului în creșterea economică, implicarea internațională, reziliență și impactul social pozitiv.

Platforma Power of Sports oferă un cadru global pentru această implicare, permițându-i Super să contribuie la dezbateri care depășesc sfera industriei sale tradiționale și să demonstreze relevanța amplorii sale internaționale, a capacității de investiții și a expertizei de piață pentru priorități strategice globale.

Despre Super Technologies

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului. Fondată în 2008, compania a evoluat de la un operator de pariuri sportive și jocuri de noroc la o organizație de tehnologie și produse digitale, interacționând cu milioane de clienți din Europa și America Latină. Compania are peste 5.300 de angajați, dintre care peste 1.300 sunt specialiști în tehnologie și dezvoltare de produse digitale, operează pe șase piețe și continuă să se dezvolte prin investiții și achiziții.

Super respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranță și responsabilitate. Compania este membră a Agenției Internaționale pentru Integritate în Betting (IBIA) și face parte din Consiliul Director al Asociației Europene pentru Betting și Gaming (EGBA).

Aflați mai multe pe super.xyz.

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