Organizat în vara Campionatului Mondial de Fotbal, Târgul de Bere reunește atât branduri românești și internaționale consacrate, cât și beri artizanale, ediții limitate și produse de colecție, într-o ofertă care acoperă toate preferințele de consum: beri blonde, brune, albe, arămii, roșii, aromatizate, fără alcool, fără gluten, lager, ale, de abație și craft.

Ultimele două săptămâni ale Târgului de Bere Auchan: sute de beri din 25 de țări și reduceri de până la aproape 50% 

Aproximativ 25% din selecție este reprezentată de beri românești, iar o parte importantă dintre acestea provin de la producători artizanali, beri precum Clusa, Capra Noastră, Meșterul Manole, Nemțeana, Zăganu, Arogant sau Indigen. Oferta este completată de etichete internaționale apreciate, precum Mythos din Grecia, Efes din Turcia, Corona și Modelo din Mexic, La Goudale și Mont Blanc din Franța, Bundaberg din Australia sau Bavaria din Țările de Jos.

Printre atracțiile ediției din acest an se numără și aproximativ 40 de etichete noi, inclusiv Ichnusa, Messina și Dello Stretto din Italia, Desperados Mojito din Franța, Bundaberg din Australia, Paulaner blondă la butoi de 5 litri din Germania, dar și noile sortimente Ursus aromatizate.

În plus, pasionații de fotbal pot descoperi și ediția specială Grivița, disponibilă în trei designuri colecționabile inspirate din momente memorabile ale fotbalului românesc: Uruguay 1930, Mexic 1970 și SUA 1994. 

Ultimele două săptămâni ale Târgului de Bere Auchan: sute de beri din 25 de țări și reduceri de până la aproape 50% 

Atmosfera Târgului de bere a fost adusă și în afara magazinelor printr-un eveniment organizat de Auchan pe 30 iunie. Echipele Dream Team Auchan și Press United s-au întâlnit într-un meci amical, urmat de o degustare de beri craft susținută de somelierul Ioan Mitroi care a prezentat o selecție de specialități din oferta Târgului de Bere. Atmosfera a fost completată de Matei Lucescu, care a adus în prim-plan cele mai recente lansări ale Fabricii de bere Grivița, spre entuziasmul pasionaților de gusturi autentice. 

În ultimele zile ale campaniei, clienții pot beneficia în continuare de promoții importante la numeroase produse, printre care:

  • Corona, set 6 sticle x 0,33 l -39%;
  • Mythos, sticlă 0,33 l -35%;
  • Heineken, set 5+1 sticle x 0,33 l -23%;
  • Messina, sticlă 0,33 l -40%;
  • Capra Noastră, sticlă 0,33 l -30%;
  • Ursus Black, sticlă 0,33 l -20%.
Ultimele două săptămâni ale Târgului de Bere Auchan: sute de beri din 25 de țări și reduceri de până la aproape 50% 

Oferta este disponibilă în toate hipermarketurile și supermarketurile Auchan, precum și pe auchan.ro, unde comenzile de peste 100 de lei care includ produse din cadrul Târgului de Bere beneficiază de livrare gratuită.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Foto: Auchan

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