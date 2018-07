SPANIA – RUSIA 0-0 / LIVE

Stanislav Cercesov a încercat să ridice moralul elevilor săi, înaintea confruntării de astăzi, sugerând că dracul nu e chiar atât de negru. ”Știm cum joacă Spania. Am înfruntat-o când antrenor era Lopetegui, iar acum, cu Hierro, au intervenit câteva schimbări. Va fi greu să o contracarăm, dar vom încerca. Avem un plan”, a declarat selecționerul Rusiei, formație care are în palmares o singură victorie contra ibericilor (2-1, pe 30 mai 1971, sub titulatura URSS).

Pe de altă parte, presa spaniolă speră ca naționala lor să rupă blestemul partidelor contra gazdelor turneelor finale. Spania nu a câștigat niciodată împotriva naționalelor țărilor organizatoare ale Cupei Mondiale sau Campionatului European. La Mondiale, ibericii au bifat două remize și două înfrângeri contra gazdelor, iar la Europene – două remize și trei înfrângeri.

Echipele probabile

Spania: De Gea – Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba – Busquets – Koke, Iniesta – Silva, Isco – Diego Costa. Antrenor: Fernando Hierro

Rusia: Akinfeev – Mario Fernandes, Kutepov, Ignașevici, Jirkov – Gazinski, Zobnin – Samedov, Golovin, Cerîșev – Dzyuba. Antrenor: Stanislav Cercesov

Arbitru: Björn Kuipers (Olanda)

Stadion: Lujniki (Moscova)

