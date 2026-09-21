După aproape trei decenii la putere, Vladimir Putin, 73 de ani, nu a indicat un succesor clar. The Washington Post analizează șapte nume-cheie care ar putea prelua conducerea Rusiei.

De mai bine de 25 de ani, Vladimir Putin este figura centrală a politicii rusești, dar întrebarea privind succesorul său rămâne fără răspuns clar.

În pragul încheierii alegerilor parlamentare din Rusia, publicația americană The Washington Post a identificat șapte membri ai elitei politice ruse care ar putea aspira la cea mai înaltă funcție în stat.

Potrivit analizei, sistemul politic creat de Vladimir Putin concentrează în mod excesiv deciziile-cheie în mâinile acestuia.

Această centralizare împiedică orice alt politician să acumuleze suficientă influență pentru a deveni un succesor evident.

În același timp, structura puterii în Rusia se bazează pe interacțiunea mai multor grupuri influente - forțele de securitate, armata și marii oameni de afaceri.

Astfel, schimbarea conducerii ar putea depinde nu doar de procedurile formale, ci și de înțelegerile negociate în cadrul acestor elite.

Mihail Mișustin, tehnocratul vag, fost șef al Fiscului

Prim-ministrul din 2020, Mihail Mișustin, 60 de ani, este primul în linia formală de succesiune, conform Constituției ruse.

Înainte de a deveni șeful guvernului, Mișustin a condus Serviciul Federal de Taxe, fiind considerat un „tehnocrat vag” concentrat pe administrare.

Cu toate acestea, el rămâne o figură mai degrabă exterioară pentru elita de securitate a Rusiei.

Alexei Diumin, bodyguardul care l-a apărat de urs

Un alt candidat este Alexei Diumin, 54 de ani, fostul bodyguard al lui Putin. El a avut funcții importante în structurile militare și de securitate, inclusiv ca adjunct al șefului serviciului de informații militare GRU și secretar al Consiliului de Stat din 2024.

Relația apropiată cu Putin și experiența sa militară îl poziționează ca un posibil succesor.

Diumin, fost șef al gărzilor de corp ale lui Vladimir Putin, a fost comandantul forțelor speciale în operațiunea de anexare a Crimeei din 2014.

În 2014, a primit Steaua Eroului Rusiei, un an mai târziu a fost numit în fruntea Statului-Major al Forțelor Terestre, a primit gradul de general-locotenent și, în scurt timp, a devenit viceministru al apărării (2015).

Un an mai târziu, a ajuns guvernator al regiunii Tula, de o importanță deosebită pentru autorități ruse: Marile întreprinderi de apărare sunt situate aici, iar comenzile tot mai mari ale autorităților pentru echipamente militare, inclusiv sisteme de rachete și antiaeriene, sunt îndeplinite la termen,

În 2016, într-un interviu pentru Kommersant, Diumin s-a lăudat cum l-a salvat pe Vladimir Putin de un urs.„

Eram într-un loc îndepărtat, la munte. Mi s-a comunicat prin radio: Un urs vine spre intrarea ta. La început am crezut că cineva glumește, m-am dus la ușă și în fața mea am văzut animalul uriaș. Cine știe ce s-a fi întâmplat dacă ar fi coborât președintele?

„Bineînțeles că eram înarmat. Președintele era sus, ar fi putut să coboare... Am făcut zgomot și am speriat ursul, care a plecat. Dimineața, i-am raportat președintelui. Mi-a spus că a fost un lucru foarte bun că nu am împușcat fiara”, a povestit Diumin.

Diumin nu numai că are o legătură excelentă cu Putin, dar este și extrem de popular printre oficialii militari și propagandiști. Chiar fostul șef al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, mort într-un accident aviatic suspect, îl aprecia pe Diumin.

De asemenea, comandantul cecen Ramzan Kadîrov, cel care a criticat conducerea Ministerului Apărării în 2022, după eșecurile de pe front, este un admirator al fostului bodyguard al lui Putin.

Fiul vechiului camarad Patrușev

Lista potențialilor succesori include și figuri precum Dmitri Patrușev, 48 de ani, fiul fostului director al FSB și secretar al Consiliului de Securitate, Nikolai Patrușev.

Deși a eșuat în candidatura pentru postul de prim-ministru în 2024, Dmitri Patrușev a devenit viceprim-ministru, fiind susținut de tatăl său, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin.

Copiii șefilor de la Camera de Conturi și liderul complexului militar-industrial

Boris Kovalciuk, 48 de ani, și Denis Manturov, 57 de ani, sunt, de asemenea, menționați de The Washington Post.

Kovalciuk, fiul unui influent om de afaceri și apropiat al lui Putin, conduce Camera de Conturi din 2024. În același timp, Manturov, prim-vicepremier și fost ministru al Industriei și Comerțului, joacă un rol major în complexul militar-industrial al Rusiei.

Primarul Moscovei, pe listă

Opțiuni din administrația centrală: Serghei Sobianin, 68 de ani, primarul Moscovei din 2010, este unul dintre cei mai experimentați politicieni din sistemul rus.

Având o carieră ce include funcția de șef al administrației prezidențiale, Sobianin este considerat mai apropiat de elitele economice decât de cele militare.

Omul care gestionează politica internă și ocuparea teritoriilor ucrainene anexate

O altă figură proeminentă este Serghei Kirienko, 64 de ani, prim-viceșef al administrației prezidențiale, care gestionează politica internă și ocuparea teritoriilor ucrainene anexate.

El a jucat un rol crucial în organizarea referendumului constituțional din 2020, ce i-a permis lui Putin să rămână la putere până în 2036.

Niciun reprezentant al opoziției liberale din Rusia nu figurează pe lista potențialilor succesori. Toți cei 7 candidați sunt strâns legați de actualul sistem de putere, fie prin guvern, fie prin structuri de securitate, afaceri sau complexul militar-industrial.