Când vine vorba despre locul unde a crescut, celebrul muzician vine și pleacă, mai ales că nu mai are cunoștințe sau prieteni cu care să schimbe „stări și păreri”. În schimb, recunoaște că a avut o dată noroc în viață și că a găsit un colțișor de Rai. În Spania, artistul are marea lângă el și păduri de pin în jur și de acolo își ia toată energia. A părăsit România în 1976, stabilindu-se legal în Olanda. Apoi, un an mai târziu, a revenit în țară și a reușit să fugă cu restul membrilor trupei Phoenix, ascunși în boxe, ajungând în Germania. Următoarea destinație a rămas Spania.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Nicu Covaci a povestit despre orașul în care s-a născut. Deși este un loc „curat, interesant și verde”, cântărețul vine doar în vizită.

„Eu Timișoara de astăzi nu o mai cunosc. Îmi pare rău, sunt doar în vizită. Eu trebuia să fiu primar în Timișoara, dar m-am dat la o parte pentru că aveam un prieten care-mi cânta mie la chitară, Robu, care a ajuns el primar. L-am lăsat pe el. Numai că le-a stat în drum unora și l-au dat la o parte. A ajuns primar în Timișoara un neamț care nu are nici cetățenie română. Cum?”, a afirmat Nicu Covaci.

Artistul și partenera sa de viață au rămas impresionați de un alt oraș din România: „am văzut ce investiții face primarul din Oradea în privința clădirilor. M-am speriat!”, a mai continuat Nicu Covaci.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro IREAL! Directorul Moderna anunță când se termină pandemia. Acum e clar: când apare vaccinul salvator

Observatornews.ro Bula imobiliară a Chinei ameninţă întreaga planetă. Un video dramatic cu 15 blocuri demolate într-un minut arată cât de gravă este problema

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să dea curs invitațiilor care vin de la prieteni

Știrileprotv.ro Căsătoriți pe nevăzute”. George și Cristina s-au căsătorit, în ciuda criticilor părinților ei

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor