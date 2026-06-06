SURSE: Forțele române încă patrulează după cele trei drone ucrainene din Marea Neagră. MAI confirmă că „zona e sub monitorizare”
Vedere panoramică asupra Portului Constanța. Foto: Eli Driu

MApN „refuză să facă speculații” dincolo de comunicatele oficiale

Explicațiile oficiale au fost că o anchetă este în desfășurare. Dar, potrivit informațiilor obținute de Libertatea din surse din interiorul Ministerului de Interne, în ciuda comunicatului Guvernului că au explodat toate cele patru drone ajunse în raza Portului Constanța, n-a fost decât o singură explozie certă. Cea din Dana 78. Iar celelalte trei drone, despre care nu știm dacă au explodat sau nu, sunt căutate încă undeva în Marea Neagră. 

Contactat de ziar, Iulian Drăgoi, de la departamentul de comunicare al MAI, a confirmat că „zona este sub monitorizare”, adăugând că ministrul Cătălin Predoiu va avea discuții, săptămâna viitoare, cu omologi din Ucraina. Miza acestui demers: cei din țara vecină să avertizeze mai rapid autoritățile din România, în situații similare.

Dovezile invocate de reprezentantul MAI constau în relatări de la echipajele a două nave aflate în apele teritoriale românești. Am încercat să verificăm informația contactând și alte instituții implicate în eveniment.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor, n-a infirmat, nici n-a confirmat, precizând că „refuză să facă speculații dincolo de comunicatul Guvernului”. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, contactat telefonic și în scris, nu a răspuns, până în acest moment, întrebărilor Libertatea despre cele trei drone neexplodate.

Angajat al Oil Terminal: „Bubuia jumate de Constanța”

Cei de la biroul din port aflat peste drum de dana unde a explodat drona își amintesc că au venit la serviciu la 7 dimineața, iar jumătate de oră mai târziu au apărut trupele de la SRI. Erau cei de la Antitero, dar ei au crezut că „a mai venit vreun vapor cu cocaină, cu țigări de contrabandă”. S-au lămurit la ora 10, când li s-a cerut să evacueze zona, că explodează o dronă.

După explozie, după-amiază, zona a fost delimitată și accesul interzis, pentru că echipele de criminaliști de la Poliția Militară făceau o cercetare la fața locului. În zonă, era parcată și o mașină cu număr de Ucraina.

SURSE: Forțele române încă patrulează după cele trei drone ucrainene din Marea Neagră. MAI confirmă că „zona e sub monitorizare”
Mașini ale poliției în zona Danei 78. Foto: Eli Driu

Aproape de locul deflagrației sunt depozitele pline cu produse petroliere inflamabile de la Oil Terminal. Un angajat al companiei făcea du-te-vino cu mașina, revoltat de „inconștiența autorităților române”. 

„Au mai adus o dronă și anul trecut, una mică, tot aici. În loc s-o ducă în larg… Pe aia au dus-o la Midia și-au detonat-o. Dacă ajungea drona de azi la Oil Terminal, bubuia jumate de Constanța. Știți că și astea de cereale bubuie? Și astea bubuie. Ați văzut la ce oră a zis Miruță că au anunțat ucrainenii că e drona aici? La ora 10. Păi, la 10 știam și noi că e aici. De ce n-au legat-o cu o parâmă lungă, s-o ia de acolo și s-o ducă în larg, dacă-i ducea bibilica?”, ne-a declarat angajatul.

SURSE: Forțele române încă patrulează după cele trei drone ucrainene din Marea Neagră. MAI confirmă că „zona e sub monitorizare”
Silozuri în apropierea locului în care a detonat drona ucraineană. Foto: Eli Driu

Ședință de bloc postdetonare, pentru copertina de la intrare

Oamenii care locuiesc în blocurile de pe faleza sud Constanța, în imediata apropiere a Danei 78, au trăit momentul exploziei cu seninătate. Unii ne-au spus că erau la serviciu. Cei care sunt angajați în port au fost anunțați să stea acasă, apoi au fost chemați iar la serviciu, ceea ce i-a dezamăgit un pic.

SURSE: Forțele române încă patrulează după cele trei drone ucrainene din Marea Neagră. MAI confirmă că „zona e sub monitorizare”
Cetățeni din Constanța dialogând pe tema evenimentelor zilei. Foto: Eli Driu

Mai speriați au fost cei care au geamurile deschise. „Aveam cățelul în brațe, a vrut să sară când a bubuit”, povestește un bărbat cu șapcă și pantaloni scurți. „Am făcut armata la Marină, aș fi printre puținii care le-ar ține piept rușilor. Chiar dacă m-ar omorî, aș omorî și eu zece dintre ei. Conducătorii nu cred că ar pune mâna pe armă”, adaugă el, spre hazul colocatorilor.

„Am simțit așa, cum s-a cutremurat blocul. Dar nu mi-a fost frică. De ce să-mi fie? Murim o singură dată. Iar nevastă-mea, după cinci zile, atâta îi dau, m-a și uitat”, se amuză un localnic, în drum spre magazinul de la parterul unui bloc. 

În fața unei scări, e lume adunată la sfat, în jur de 20 de oameni, dar nu din cauza dronei. Au ședință de bloc. Nu dezbat pericolul războiului, ci necesitatea achiziționării unei copertine la intrare în imobil.

SURSE: Forțele române încă patrulează după cele trei drone ucrainene din Marea Neagră. MAI confirmă că „zona e sub monitorizare”
Locatari prezenți la ședința de bloc. Foto: Eli Driu

Lumea continuă să se plimbe pe plajă

În parcul din cartier, în jur de o sută de copii, de toate vârstele, unii însoțiți de părinți sau bunici, le fac galerie pompierilor. Aceștia au adus o autospecială cu scară, pentru a salva un pisoi care s-a aventurat în vârful unui copac.

La câteva ore după detonarea ei, drona nu mai e nici în amintirea oamenilor care nu stau în fața televizoarelor. Pe plajă, câțiva adolescenți mănâncă pizza și ascultă muzică, în avanpremiera vacanței care bate la ușă. Două tinere din Marea Britanie își aștern un prosop și spun că „vin de șase ani aici, a fost mereu sigur”. Una dintre ele este originară din Pakistan.

SURSE: Forțele române încă patrulează după cele trei drone ucrainene din Marea Neagră. MAI confirmă că „zona e sub monitorizare”
Cuplu pe plaja unde, cu câteva ore mai devreme, fuseseră impuse restricții drastice. Foto: Eli Driu

Patru tinere venite din Craiova la o conferință aflaseră abia pe seară despre pericolul în care a fost Constanța. Sudul stațiunii Mamaia era plin de oameni, iar în Constanța, traficul de seară era ca în miezul zilei, cu toată panica degajată din Ro-Alert-uri și cu toate echipajele de poliție rutieră răspândite strategic pe bulevarde, la obișnuita pândă de vineri seară.

drona-port-constantai-eli-driu-s-12Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 32
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.RO
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
GSP.RO
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 05 iun.
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul.ro
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români
Fanatik.ro
Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Stiri Mondene 15:25
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Semifinala „Survivor România”, 6 iunie 2026. Cine sunt concurenții care luptă pentru calificarea în ultima seară a competiției
Stiri Mondene 14:05
Semifinala „Survivor România”, 6 iunie 2026. Cine sunt concurenții care luptă pentru calificarea în ultima seară a competiției
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
ObservatorNews.ro
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
GSP.ro
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
GSP.ro
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
Parteneri
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax.ro
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Redactia.ro
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Politică 10:46
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Decizia lui Radu Miruță după ce a spus că Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incidentul cu drona marină ucraineană în Portul Constanța
Politică 08:46
Decizia lui Radu Miruță după ce a spus că Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incidentul cu drona marină ucraineană în Portul Constanța
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
Fanatik.ro
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?