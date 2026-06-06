Vedere panoramică asupra Portului Constanța. Foto: Eli Driu

MApN „refuză să facă speculații” dincolo de comunicatele oficiale

Explicațiile oficiale au fost că o anchetă este în desfășurare. Dar, potrivit informațiilor obținute de Libertatea din surse din interiorul Ministerului de Interne, în ciuda comunicatului Guvernului că au explodat toate cele patru drone ajunse în raza Portului Constanța, n-a fost decât o singură explozie certă. Cea din Dana 78. Iar celelalte trei drone, despre care nu știm dacă au explodat sau nu, sunt căutate încă undeva în Marea Neagră.

Contactat de ziar, Iulian Drăgoi, de la departamentul de comunicare al MAI, a confirmat că „zona este sub monitorizare”, adăugând că ministrul Cătălin Predoiu va avea discuții, săptămâna viitoare, cu omologi din Ucraina. Miza acestui demers: cei din țara vecină să avertizeze mai rapid autoritățile din România, în situații similare.

Dovezile invocate de reprezentantul MAI constau în relatări de la echipajele a două nave aflate în apele teritoriale românești. Am încercat să verificăm informația contactând și alte instituții implicate în eveniment.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor, n-a infirmat, nici n-a confirmat, precizând că „refuză să facă speculații dincolo de comunicatul Guvernului”. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, contactat telefonic și în scris, nu a răspuns, până în acest moment, întrebărilor Libertatea despre cele trei drone neexplodate.

Angajat al Oil Terminal: „Bubuia jumate de Constanța”

Cei de la biroul din port aflat peste drum de dana unde a explodat drona își amintesc că au venit la serviciu la 7 dimineața, iar jumătate de oră mai târziu au apărut trupele de la SRI. Erau cei de la Antitero, dar ei au crezut că „a mai venit vreun vapor cu cocaină, cu țigări de contrabandă”. S-au lămurit la ora 10, când li s-a cerut să evacueze zona, că explodează o dronă.

După explozie, după-amiază, zona a fost delimitată și accesul interzis, pentru că echipele de criminaliști de la Poliția Militară făceau o cercetare la fața locului. În zonă, era parcată și o mașină cu număr de Ucraina.

Mașini ale poliției în zona Danei 78. Foto: Eli Driu

Aproape de locul deflagrației sunt depozitele pline cu produse petroliere inflamabile de la Oil Terminal. Un angajat al companiei făcea du-te-vino cu mașina, revoltat de „inconștiența autorităților române”.

„Au mai adus o dronă și anul trecut, una mică, tot aici. În loc s-o ducă în larg… Pe aia au dus-o la Midia și-au detonat-o. Dacă ajungea drona de azi la Oil Terminal, bubuia jumate de Constanța. Știți că și astea de cereale bubuie? Și astea bubuie. Ați văzut la ce oră a zis Miruță că au anunțat ucrainenii că e drona aici? La ora 10. Păi, la 10 știam și noi că e aici. De ce n-au legat-o cu o parâmă lungă, s-o ia de acolo și s-o ducă în larg, dacă-i ducea bibilica?”, ne-a declarat angajatul.

Silozuri în apropierea locului în care a detonat drona ucraineană. Foto: Eli Driu

Ședință de bloc postdetonare, pentru copertina de la intrare

Oamenii care locuiesc în blocurile de pe faleza sud Constanța, în imediata apropiere a Danei 78, au trăit momentul exploziei cu seninătate. Unii ne-au spus că erau la serviciu. Cei care sunt angajați în port au fost anunțați să stea acasă, apoi au fost chemați iar la serviciu, ceea ce i-a dezamăgit un pic.

Cetățeni din Constanța dialogând pe tema evenimentelor zilei. Foto: Eli Driu

Mai speriați au fost cei care au geamurile deschise. „Aveam cățelul în brațe, a vrut să sară când a bubuit”, povestește un bărbat cu șapcă și pantaloni scurți. „Am făcut armata la Marină, aș fi printre puținii care le-ar ține piept rușilor. Chiar dacă m-ar omorî, aș omorî și eu zece dintre ei. Conducătorii nu cred că ar pune mâna pe armă”, adaugă el, spre hazul colocatorilor.

„Am simțit așa, cum s-a cutremurat blocul. Dar nu mi-a fost frică. De ce să-mi fie? Murim o singură dată. Iar nevastă-mea, după cinci zile, atâta îi dau, m-a și uitat”, se amuză un localnic, în drum spre magazinul de la parterul unui bloc.

În fața unei scări, e lume adunată la sfat, în jur de 20 de oameni, dar nu din cauza dronei. Au ședință de bloc. Nu dezbat pericolul războiului, ci necesitatea achiziționării unei copertine la intrare în imobil.

Locatari prezenți la ședința de bloc. Foto: Eli Driu

Lumea continuă să se plimbe pe plajă

În parcul din cartier, în jur de o sută de copii, de toate vârstele, unii însoțiți de părinți sau bunici, le fac galerie pompierilor. Aceștia au adus o autospecială cu scară, pentru a salva un pisoi care s-a aventurat în vârful unui copac.

La câteva ore după detonarea ei, drona nu mai e nici în amintirea oamenilor care nu stau în fața televizoarelor. Pe plajă, câțiva adolescenți mănâncă pizza și ascultă muzică, în avanpremiera vacanței care bate la ușă. Două tinere din Marea Britanie își aștern un prosop și spun că „vin de șase ani aici, a fost mereu sigur”. Una dintre ele este originară din Pakistan.

Cuplu pe plaja unde, cu câteva ore mai devreme, fuseseră impuse restricții drastice. Foto: Eli Driu

Patru tinere venite din Craiova la o conferință aflaseră abia pe seară despre pericolul în care a fost Constanța. Sudul stațiunii Mamaia era plin de oameni, iar în Constanța, traficul de seară era ca în miezul zilei, cu toată panica degajată din Ro-Alert-uri și cu toate echipajele de poliție rutieră răspândite strategic pe bulevarde, la obișnuita pândă de vineri seară.

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