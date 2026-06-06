Tânăra a absolvit universitatea în 2024

După absolvirea universității în 2024, tânăra își imagina o viață obișnuită în Londra, alături de prietenii ei. Însă, în timp ce locuia cu părinții și lucra într-un post administrativ în domeniul sănătății, s-a simțit pierdută și fără un scop clar.

„Mă simțeam extrem de izolată, ca și cum orașul meu nu avea nimic de oferit pentru mine”, a povestit ea.

Viața pe insule izolate: de la Lundy la Fair Isle

Totul s-a schimbat când mama ei i-a arătat un anunț pentru un loc de muncă pe insula Lundy, situată în Canalul Bristol. După o vizită anterioară pe insulă, unde a fost impresionată de peisaje și natură, a aplicat imediat. În mai puțin de o lună, și-a dat demisia, și-a împachetat lucrurile și a pornit spre noua ei viață insulară.

Pe Lundy a cunoscut un voluntar care avea experiență pe alte insule izolate, precum Skokholm și Fair Isle. Îndemnată de poveștile acestuia și atrasă de ideea unei vieți mai simple, a aplicat pentru un post de menajeră la Observatorul de Păsări din Fair Isle, iar în 2025 s-a mutat oficial acolo.

Fair Isle are o populație de sub 60 de oameni

Fair Isle, situată la aproximativ 300 de mile de cel mai apropiat oraș mare, are o populație de sub 60 de persoane și este accesibilă doar cu avionul sau cu feribotul. Sosirea pe insulă a fost plină de emoții.

„Când feribotul se apropia, eram cuprinsă de o combinație de teamă și entuziasm”.

Încă din prima zi, a fost primită cu brațele deschise de comunitate.

„Oamenii zâmbeau, mă salutau și se prezentau imediat”, a spus ea.

De fiecare dată când feribotul aduce provizii, întreaga comunitate se adună la debarcader pentru a ajuta.

„Chiar dacă nu așteaptă nimic pentru ei, toată lumea se implică”, a adăugat ea.

Pe insulă, a învățat să tricoteze modele tradiționale Fair Isle și a participat la activități unice, cum ar fi „Hill Caa”, adică strângerea și tunderea oilor sălbatice.

„Am găsit aici o comunitate pe care niciodată n-am avut-o în orașul meu natal”, a declarat ea pentru Business Insider.

Provocările întâmpinate pe insulă

Deși viața pe Fair Isle are farmecul ei, izolarea și vremea imprevizibilă vin cu provocări.

„Când ceața se lasă sau vântul devine prea puternic, avioanele și bărcile nu mai pot ajunge. Asta înseamnă că uneori rămânem fără fructe proaspete sau lapte, dar ne descurcăm cu ce avem”.

Locuința, mâncarea și utilitățile sunt asigurate de locul de muncă, ceea ce i-a permis să economisească bani. Însă cel mai mare câștig este accesul la natură și frumusețea peisajelor.

„Uneori, balenele trec pe lângă insulă, iar să alerg pe dealuri pentru a le vedea de aproape este de neuitat”.

Chiar dacă mai există lucruri pe care le regretă din viața pe continent, experiențele și oamenii pe care i-a întâlnit pe insulă fac ca toate acestea să merite.

„Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge să lucrez ca menajeră pe o insulă izolată, dar sunt atât de fericită că așa s-a întâmplat”, a concluzionat ea. „Mă simt mai fericită decât am fost în ultimii ani”.

Acesta nu este singurul caz. O femeie a renunțat la funcția de manager din Beijing și trăiește singură pe o insulă pustie. Câștigă 430 de dolari pe lună și nu regretă nimic.

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