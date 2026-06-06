După ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, iar regretatul Mircea Lucescu a fost înlocuit cu Gică Hagi, acum fotbaliștii români sunt cu gândul la următorul Campionat European.

România – Țara Galilor se vede pe Prima TV

Dacă meciul amical contra celor din Georgia a fost difuzat de Antena 1, meciul România – Țara Galilor se vede pe un alt post de televiziune. Mai exact, partida amicală de pe 6 iunie 2026 este pe Prima TV, de la ora 20.45.

Partida dintre România și Țara Galilor se joacă pe Stadionul Steaua din Ghencea.

„A fost un prim meci, puteam să facem mai multe, dar am fost împreună doar câteva zile. Eu spun că ușor-ușor jucătorii mă vor înțelege pe mine, eu pe ei și va fi mai bine. În mare parte am luptat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, dar, bineînțeles, am făcut și greșeli, însă asta este. Eu la sfârșit în vestiar le-am spus felicitări pentru efortul făcut, pentru că suntem la final de sezon și nu e ușor să joci în deplasare. Le-am vorbit mai mult de lucrurile bune, mai puțin de alea mai puțin bune.

Ei au venit la echipa națională a României și trebuie să se comporte ca atare. Când ajungi la echipa națională trebuie să ai personalitate, iar ei au arătat-o. Jucătorii tot ce fac în viață fac pentru ei. Noi doar din când în când îi sprijinim. Dacă ei vor, noi le arătăm și încercăm să îi aducem pe drumul bun”, a spus Gheorghe Hagi după meciul cu Georgia.

Potrivit informațiilor din piața media, meciul România – Țara Galilor, de pe 6 iunie 2026, de la ora 20.45, este ultimul al naționalei care se va vedea pe Prima TV.

Din toamna acestui an, Antena 1 va fi postul care va transmite în exclusivitate toate meciurile României din Liga Națiunilor și toate meciurile de anul viitor din preliminariile EURO 2028.

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