Soluțiile găsite de Arabia Saudită ca alternativă la Ormuz

În contextul lipsei unei soluții diplomatice rapide, statele din Golf își intensifică eforturile pentru a reduce dependența de această rută strategică.

Arabia Saudită, de exemplu, exploatează deja conducta Est-Vest, care traversează țara de la Golful Persic către Marea Roșie, potrivit Bild.

CEO-ul Saudi Aramco, Amin Nasser, a anunțat că volumul de țiței transportat prin oleoductul Est-Vest va atinge capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi la jumătatea lunii martie. Conducta leagă zăcământul Abqaïq (estul țării) de portul Yanbou, situat la Marea Roșie.

Totuși, experții avertizează că oleoductul nu este o soluție miraculoasă. În 2025, Arabia Saudită exporta zilnic 6,3 milioane de barili de țiței și 1,4 milioane de barili de produse rafinate. În prezent, capacitatea de export a portului Yanbou este limitată la doar 4,5 milioane de barili de țiței pe zi.

Asta în condițiile în care, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, producția din Irak, Bahrein și Kuweit a fost oprită. Aproximativ 15 milioane de barili lipsesc zilnic de pe piață (dintr-un trafic normal de 18 milioane de barili de țiței și 4 milioane de produse rafinate).

De asemenea, Emiratele Arabe Unite utilizează conducta Habshan-Fujairah, ce transportă petrol din Abu Dhabi către Golful Oman, ocolind Strâmtoarea Ormuz. În plus, o a doua conductă spre Fujairah este în construcție, ceea ce va crește și mai mult capacitatea de export.

Strâmtoarea Ormuz, Foto: Profimedia

Irakul încearcă și el să găsească soluții

În prezent, o conductă transportă petrol din regiunea kurdă spre portul turcesc Ceyhan, dar aceasta are o capacitate limitată de doar 250.000 de barili pe zi. Ca răspuns, Irakul plănuiește construcția unei noi conducte, Basra-Haditha-Aqaba, care să ajungă la portul Aqaba din Iordania. Conform Financial Times, și Kuweitul discută implementarea unor trasee alternative prin Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

„Statele din Golf investesc în rute alternative ca parte a unui joc strategic împotriva Teheranului”, explică Michael Pregent, fost ofițer al serviciilor de informații militare americane. „Se eliberează de vulnerabilitatea în fața șantajului iranian.” Totuși, Clayton Seigle, expert în energie din SUA, avertizează că „investițiile în noi rute de export sunt doar o soluție parțială. Infrastructura rămâne vulnerabilă la atacuri, iar stabilitatea reală va veni doar printr-o dezescaladare politică cu Iranul.”

Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă să mențină prețurile petrolului la cote ridicate

Până când aceste inițiative vor avea un impact, criza din Strâmtoarea Ormuz continuă să mențină prețurile petrolului la cote ridicate. În România și restul Europei, șoferii resimt deja povara prețurilor mai mari la benzină, iar companiile aeriene, precum Lufthansa, au fost nevoite să elimine zeci de mii de zboruri pe distanțe scurte din cauza lipsei de kerosen.

Deși planurile ambițioase ale țărilor din Golf ar putea reduce influența Iranului asupra pieței petrolului, rezultatele vor deveni evidente doar pe termen lung. Între timp, tensiunile din Orientul Mijlociu țin lumea în suspans, iar prețurile la energie rămân o preocupare globală.

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