Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Ruby a vorbit deschis despre monedele virtuale, recunoscând că investește în criptomonede: „a scăzut piața, e pe roșu (n.r. – la momentul podcastului), dar mă bucur, îmi place foarte mult, e o chestie nouă pe care îmi doresc să o învăț și să o aprofundez din ce în ce mai mult. Eu tot ce am în mână cheltui, acum nu-mi mai vine să-mi cumpăr țoale, fițe și figuri. Am o satisfacție când bag în aplicația aia. Asta e lumea în care trăim”, a comentat artista.

Cum se descurcă artista în plan financiar

De aproximativ un an, Ruby nu a mai susținut un concert fizic în fața fanilor, nici cântări la evenimente private nu a mai avut. Cu toate acestea, artista a fost destul de activă, a înregistrat melodii, a filmat clipuri și a colaborat cu diverse branduri, a făcut diferite campanii.

Artista, în vârstă de 32 de ani, susține că nu a avut probleme financiare în ultima perioadă, a muncit și așteaptă cu nerăbdare momentul când totul o să revină la normal: „Nu m-am lovit de probleme financiare, chiar a fost o perioadă în care am făcut multe lucruri cu care să mă mândresc, am muncit şi sunt pregătită pentru ce urmează. Mi-e dor de fericirea şi împlinirea absolută pe care le am în momentul în care sunt pe scenă şi abia aştept să revină lucrurile la normal. Eu mă consider binecuvântată şi norocoasă şi pe măsura credinţei mele în Dumnezeu, în perspectiva mea despre mine şi a muncii mele, ştiu că ce e al meu e mereu pus deoparte şi o să atrag mereu bine”, a explicat cântăreața în primăvara acestui an.

