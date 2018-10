Festivalul de film pentru publicul tânăr KINOdiseea a ajuns la ediția a 10-a

„Vitello' (Danemarca, 2018, regia Dorte Bengston), „Copiii lui Genghis' (Mongolia, 2017, regia Zolbayar Dorj), „The Breadwinner / Parvana – O copilărie în Afganistan)' (corpoducție Irlanda, Canada, Luxemburg, 2018, regia Nora Twomey, producător executiv Angelina Jolie), „The Falcons / Șoimii' (Islanda, regia Bragi Thor Hinriksson), „Supa Modo' (Germania, Kenya, regia Likarion Wainaina), „Los Bando' (Norvegia, Suedia, regia Christian Lo), „Captain Morten and The Spider Queen / Căpitanul Morten și Regina Păianjen' (Irlanda, Estonia, Belgia, regia Kaspar Jancis, Riho Unt și Henry Nicholson) și „The Little Witch / Micuța Vrăjitoare' (Elveția, Germania, regia Michael Schaerer) sunt titlurile lungmetrajelor pe care KINOdiseea le va proiecta la ediția din acest an.

În afara competiției, filmul pentru copii „Străjerii' (regia Liviu Mărghidan) va avea parte de o proiecție specială, urmată de o întâlnire cu echipa care a lucrat la primul lungmetraj românesc cu și despre copii de după 1989.

Ca în fiecare an, KINOdiseea va avea și ateliere cu participare gratuită pentru cei mici, unde cursanții vor învăța, printre altele, tainele actoriei și ale regiei de film, ale realității virtuale sau scenografiei de film. Programul complet al atelierelor va fi disponibil pe kinodiseea.ro. Gala de Premiere a festivalului va avea loc pe 13 noiembrie, de la ora 19.00, la Cinema Eforie și va fi urmată de un film surpriză. Mai multe detalii despre programul festivalului și filme, pe site-ul kinodiseea.ro.

Festivalul Internațional de Film KINOdiseea este organizat de Asociația Culturală Metropolis, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, cu sprijinul Uniunii Cineaștilor din România, finanțat de Primăria Sector 3. KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală și Sud-Est, atât ca număr de filme, cât și ca număr de spectatori. Festivalul este recunoscut la nivel internațional de către cea mai importantă asociație pentru promovarea filmelor pentru copii, ECFA — European Childrens Film Association. În cele 9 ediții, festivalul a avut peste 100.000 de participanți.