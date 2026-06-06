Micii și tochitura, printre marile descoperiri culinare ale italienilor

Matteo Fei și Valerio Levi au făcut parte din grupul condus de Andrei, în luna mai, într-o călătorie prin România. Acesta s-a întors în România împreună cu opt prieteni străini, foști colegi de master la Toulouse, toți ingineri aerospațiali, pentru a le arăta țara bunicilor săi.

Ajunși și la Iași, Matteo Fei și Valerio Levi au vorbit despre locurile care i-au impresionat, despre oamenii pe care i-au întâlnit și despre preparatele tradiționale românești care i-au cucerit.

Pentru grupul de prieteni, mesele au devenit o adevărată incursiune în cultura românească.

În multe dintre restaurantele vizitate, alegerea preparatelor era simplificată de recomandările lui Andrei Mureșan, care le-a fost ghid atât prin țară, cât și prin gastronomia locală.

Valerio Levi spune că i-a fost greu să aleagă un singur preparat favorit după ce a încercat numeroase mâncăruri tradiționale.

„Nu prea poți greși cu ea”, a spus acesta despre tochitură, preparatul care a ajuns rapid printre preferințele sale.

Inginerul italian a remarcat și obiceiul românilor de a începe masa cu supă sau ciorbă, o tradiție diferită față de cea italiană.

Matteo Fei: „Eu aș opta pentru carnea la grătar, deci mici”

Dacă Valerio a ales tochitura, Matteo Fei nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și găsi preparatul preferat.

„Eu aș opta pentru carnea la grătar, deci mici. Am ales chiar locuri unde puteam face grătar în timpul călătoriei”, a declarat acesta, potrivit ziarului local.

Experiența culinară nu s-a limitat doar la restaurante. Grupul a organizat și seri în aer liber, în care prepararea mâncării la grătar a devenit parte din aventura prin România.

Andrei Mureșan le-a prezentat România dincolo de ghidurile turistice

Călătoria a fost inițiată de Andrei Mureșan, inginer aerospațial român care lucrează în Europa și care a dorit să le arate prietenilor săi o imagine autentică a României. Cei nouă prieteni au călătorit timp de nouă zile prin România.

Andrei le-a fost ghid celor opt prieteni ai săi, în călătoria de nouă zile prin România. Foto: Ziarul de Iași

„Am terminat masterul acum câțiva ani și am început să lucrăm în industrie, în toată Europa. Am rămas în contact și le-am propus să le arăt această țară. Vizităm România timp de aproximativ nouă zile”, a povestit Andrei.

Pe parcursul celor nouă zile, grupul a traversat mai multe regiuni istorice, de la Transilvania și Moldova până la București, vizitând atât orașe mari, cât și sate și zone montane.

„Am vrut să creez un plan care, pe de-o parte, să arate toate cele trei regiuni istorice ale țării – din Țara Românească până în Ardeal și Moldova. Și, de asemenea, unul care să arate atât orașul românesc, cât și țara”, a explicat Andrei Mureșan.

Iașiul, una dintre surprizele plăcute ale călătoriei

Pentru cei doi italieni, Iașiul a fost una dintre cele mai apreciate destinații din România.

„Sincer, sunt un mare fan al Iașiului. Îmi place foarte mult orașul! Amestecul dintre partea mai medievală, istoria sa și noua mișcare culturală prezentă în oraș este foarte interesant”, a spus Matteo Fei.

Valerio Levi a fost impresionat încă de la prima vedere de unul dintre simbolurile orașului Iași.

„Primul lucru care m-a impresionat a fost Palatul Culturii. Am trecut cu mașina prin fața lui și m-a atras privirea. Este impresionant!”, a declarat acesta.

Cei doi au vizitat centrul istoric, Biserica Trei Ierarhi și au participat la evenimentele din cadrul Romanian Creative Week, descoperind un oraș în care trecutul și prezentul coexistă armonios.

Ospitalitatea ieșenilor i-a impresionat pe vizitatori

Dincolo de monumente și gastronomie, cei doi ingineri spun că oamenii au fost cei care au făcut diferența.

„M-am simțit foarte bine primit la Iași. Chiar și fără Andrei care să ne traducă, oamenii au fost foarte deschiși. A fost o surpriză să descopăr cât de mulți oameni vorbesc italiană aici”, a afirmat Matteo Fei.

Experiența petrecută în România i-a făcut să observe mai degrabă asemănările dintre români și italieni decât diferențele, atât în ceea ce privește cultura, cât și relațiile dintre oameni.

Absolvenți ai ISAE-SUPAERO din Toulouse și activi în proiecte de aviație, drone și industrie spațială, Matteo Fei și Valerio Levi consideră că această călătorie le-a oferit o perspectivă autentică asupra României.

Pentru ei, experiența a fost mai mult decât o vacanță. A fost ocazia de a descoperi o țară despre care știau puține lucruri și care i-a surprins prin peisaje, patrimoniu, oameni și, nu în ultimul rând, prin preparatele tradiționale.

Iar dacă ar trebui să aleagă un simbol gastronomic al călătoriei, răspunsul pare deja clar: micii pentru Matteo și tochitura pentru Valerio.

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