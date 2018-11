Un alt film foarte așteptat este animația nominalizată anul acesta la Oscar, The Breadwinner/ Parvana – O copilărie în Afganistan, în regia Norei Twomey, de la producătorii The Secret of Kells și Song of the Sea, producător executiv Angelina Jolie. Sinopsis: The Breadwinner urmărește povestea extraordinară a unei fete afgane de 11 ani, Parvana, născută într-o lume de conflict și opresiune în continuă schimbare, care își găsește tăria în iubirea din familia ei. În Kabulul controlat de talibani, femeile și fetele nu au voie să părăsească casa fără să fie escortate, să câștige bani sau să cumpere mâncare din piață. Când tatăl Parvanei este închis pe nedrept, aceasta trebuie să se deghizeze în băiat pentru a deveni singurul susținător și suport al familiei sale.

Laureat la Berlinale 2018, Supa Modo este o extraordinară co-producție între Kenya și Germania. Jo, o fetiță de 9 ani, suferă de o boală terminală. În momentul în care puține mai pot fi făcute pentru ea, părăsește spitalul și se întoarce acasă. Mama ei, Kathryn și sora ei adolescentă Mwix unesc micuțul sat Maweni pentru o cauză comună – aceea de a o convinge pe Jo că are puteri speciale și că este de fapt o super-eroină.

Filmul islandez Șoimii va fi proiectat în prezența regizorului Bragi Thor Hinriksson, care va intra în dialog cu publicul prezent în sala de cinema. Hinriksson este unul dintre cei mai îndrăgiți regizori islandezi, ale cărui filme pentru publicul tânăr au concurat cu succes în sălile de cinema producții de la Hollywood.

În afara competiției, filmul pentru copii „Străjerii' (regia Liviu Mărghidan) va avea parte de o proiecție specială, urmată de o întâlnire și un dialog între public și echipa care a lucrat la primul lungmetraj românesc cu și despre copii de după 1989.

Filmul care va închide cea de-a X-a ediție KINOdiseea, proiectat imediat după gala de închidere este îndrăgita animație Anastasia, în regia lui Gary Goldman și Don Bluth, unii dintre cei mai importanți realizatori de filme animate independente din lume. Filmul a fost nominalizat la două premii Oscar în anul 1997 și spune povestea prințesei Anastasia Romanov, unul dintre cele mai mari mistere ale secolului XX.

Ca în fiecare an, KINOdiseea va avea și ateliere cu participare gratuită pentru cei mici. Câteva dintre atelierele de la această ediție sunt: atelier de acrobație cu Nadia Buduruși, atelier de animație frame-by-frame cu regizoarea Vera Surățel, atelier de decoruri modelate cu Kinder Express, atelier de scenografie cu Adeline Bădescu, atelier de magie cu Magitot, atelier Set Designer, susținut de eematico (efecte speciale, green screen, iluzii). Informații despre toate atelierele și rezervări pe kinodiseea.ro.

Gala de Premiere a festivalului va avea loc pe 13 noiembrie, de la ora 19.00, la Cinema Eforie. Mai multe detalii despre programul festivalului și filme, pe site-ul festivalului. KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală și Sud-Est, atât ca număr de filme, cât și ca număr de spectatori. Festivalul este recunoscut la nivel internațional de către cea mai importantă asociație pentru promovarea filmelor pentru copii, ECFA — European Childrens Film Association. În cele 9 ediții, festivalul a avut peste 100.000 de participanți.