PNL, USR și UDMR și-au împărțit portofoliile, la aproape ministerele urmând să fie puși oameni de partid cu excepția Justiției, unde toate cele trei partide au bătut palma pe un nume, susțin surse de la vârful coaliției pentru Libertatea.

Partidele coaliției au căzut de acord atât pe arhitectura Guvernului, conform ponderii parlamentare, cât și asupra portofoliilor care revin fiecărei formațiuni. De la formula 7(PNL) - 6(USR) - 3 (UDMR) s-a ajuns la un 7-5-3. Mai precis, un minister va fi ocupat de o persoană tehnocrată, care va conduce Justiția. Potrivit surselor Libertatea, este o persoană cu expertiză și la nivel european, agreată de toate partidele, dar mai ales de premierul desemnat.

PNL va avea portofoliile următoare: Internele, Finanțele, Investiții și Proiecte Europene, Muncă, Energie, Sănătate, Educație. Conform surselor Libertatea, la Interne ar urma să fie validat în ședința PNL de vineri după-amiază Mircea Abrudean, în timp ce la Finanțe rămâne pe poziții Alexandru Nazare.

Din garda veche de oameni susținuți de PNL este și Mihai Dimian la Educație, dar și Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene. Oamenii noi sunt Oana Gheorghiu la Sănătate, Sebastian Burduja la Energie și Raluca Turcan la Muncă.

USR, cu un minister în plus

Formațiunea condusă de Dominic Fritz își va păstra cele patru ministere din prezent, cu tot cu demnitarii de acum. Mai precis, Oana Țoiu la Externe, Radu Miruță la Apărare, Diana Buzoianu la Mediu și Irineu Darău la Economie. În plus, la USR ar urma să revină Ministerul Transporturilor. Favorit este Cătălin Drulă, care a mai condus ministerul. Lista USR urmează să fie validată vineri seară.

Pușculița cu bani pentru primari, tot la UDMR

Conform informațiilor Libertatea, UDMR va rămâne și cu Dezvoltarea, condusă de Cseke Attila în prezent, dar și cu Ministerul Culturii. În ceea ce privește Cultura cel mai probabil va fi alt nume, Demeter Andras fiind în mijlocul a mai multor controverse.