Guvernul ucrainean discută cu țările vecine aliate pentru a-și transfera punctele de trecere a frontierei pe teritoriile lor, a anunțat viceministrul ucrainean al infrastructurii, Serhii Derkaci, potrivit agenției de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Lucrăm cu alte țări, cu vecinii noștri, cu privire la posibilitatea transferului punctelor de trecere a frontierei pe teritoriile lor prin crearea unor puncte de control comune”, a declarat Derkaci, conform ediției ucrainene a revistei Forbes.

Viceministrul ucrainean a făcut acest anunț la o săptămână după ce premierul polonez Donald Tusk a denunțat un atac „masiv” efectuat de Rusia foarte aproape de granița cu Polonia. Rușii au lovit atunci o stație de alimentare cu benzină și au provocat o explozie puternică. În plus, au lovit recent și un tren de pasageri în timp ce se deplasa de la Kiev spre Varșovia.

Luna aceasta, poliția de frontieră a Ucrainei a informat despre două atacuri cu drone comise de ruși asupra unor puncte ucrainene de trecere a graniței cu Republica Moldova și România.

În august, poliția de frontieră a Ucrainei raportase trei atacuri rusești asupra punctelor ucrainene de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Bombardamentele asupra infrastructurii de frontieră fac parte din campania pe care Rusia o desfășoară împotriva unor obiective ale economiei ucrainene, notează EFE.

În opinia lui Derkaci, instituirea unor puncte comune de control în țările vecine va minimiza riscul unor astfel de atacuri.