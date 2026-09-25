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Guvernul ucrainean discută cu țările vecine aliate pentru a-și transfera punctele de trecere a frontierei pe teritoriile lor, a anunțat viceministrul ucrainean al infrastructurii, Serhii Derkaci, potrivit agenției de presă EFE, preluată de Agerpres.
„Lucrăm cu alte țări, cu vecinii noștri, cu privire la posibilitatea transferului punctelor de trecere a frontierei pe teritoriile lor prin crearea unor puncte de control comune”, a declarat Derkaci, conform ediției ucrainene a revistei Forbes.
Viceministrul ucrainean a făcut acest anunț la o săptămână după ce premierul polonez Donald Tusk a denunțat un atac „masiv” efectuat de Rusia foarte aproape de granița cu Polonia. Rușii au lovit atunci o stație de alimentare cu benzină și au provocat o explozie puternică. În plus, au lovit recent și un tren de pasageri în timp ce se deplasa de la Kiev spre Varșovia.
Luna aceasta, poliția de frontieră a Ucrainei a informat despre două atacuri cu drone comise de ruși asupra unor puncte ucrainene de trecere a graniței cu Republica Moldova și România.
În august, poliția de frontieră a Ucrainei raportase trei atacuri rusești asupra punctelor ucrainene de trecere a frontierei cu Republica Moldova.
Bombardamentele asupra infrastructurii de frontieră fac parte din campania pe care Rusia o desfășoară împotriva unor obiective ale economiei ucrainene, notează EFE.
În opinia lui Derkaci, instituirea unor puncte comune de control în țările vecine va minimiza riscul unor astfel de atacuri.
Potrivit lui Derkaci, Ucraina operează deja puncte comune de trecere a frontierei cu Polonia pentru a fluidiza traficul de vehicule. Obiectivul Guvernului ucrainean este acum extinderea acelor puncte comune în Republica Moldova și în România.