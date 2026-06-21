Prima generație afectată de pandemie

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, analizate de Edupedu.ro, în septembrie 2017 au fost înscriși în clasa pregătitoare 156.170 de elevi. În doar doi ani, numărul acestora a crescut inexplicabil la 176.685 în clasa a II-a, iar până la finalul anului școlar 2019-2020, 171.723 au fost declarați promovați.

Tot în 2020, pandemia COVID-19 a perturbat semnificativ sistemul educațional, iar această generație a fost prima care nu a susținut Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a, din cauza trecerii forțate la învățământul online.

Impactul pandemiei a fost documentat în primul raport național al Centrului Național pentru Politici și Evaluare în Educație, care a identificat dificultăți majore în înțelegerea și utilizarea informațiilor din texte.

Aceste probleme au fost evidente în evaluările standardizate pe care elevii le-au susținut în clasa a IV-a, în 2022, evidențiind provocările cu care s-au confruntat în procesul de învățare.

Pentru anul școlar 2025-2026, Institutul Național de Statistică a înregistrat 162.616 elevi înscriși în clasa a VIII-a. Cu toate acestea, doar 148.000 dintre aceștia s-au înscris la Evaluarea Națională, conform Ministerului Educației, lăsând un gol de aproximativ 14.600 de copii, echivalentul a 9% din generație.

Și liceul vine cu noutăți

Această generație este prima care a parcurs integral curriculumul modificat odată cu reforma inițiată în perioada 2013-2017, dar schimbările nu au fost implementate în învățământul liceal până acum.

Începând cu anul școlar 2026-2027, elevii care intră în liceu vor beneficia de programe și manuale noi, parte a unui proces menit să uniformizeze parcursul educațional de la clasa pregătitoare până la finalul liceului.

Totuși, implementarea acestei reforme depinde de finalizarea licitațiilor pentru manuale și de formarea profesorilor, care ar trebui să aibă loc în această vară.

Ministerul Educației a demarat, pe 17 iunie 2026, un concurs pentru 83 de experți în cadrul proiectului RECRED. Aceștia vor dezvolta ghiduri metodologice, resurse educaționale și suporturi de curs pentru pregătirea cadrelor didactice.

Nouă miniștri în nouă ani

Un alt aspect unic pentru această generație este instabilitatea politică ce a marcat sistemul educațional. Din 2017 până în 2026, elevii au avut nu mai puțin de nouă miniștri ai educației, fiecare cu priorități și viziuni diferite.

Liviu Pop, Valentin Popa, Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Ligia Deca, Daniel David, Ilie Bolojan – interimar – și Mihai Dimian, s-au perindat la conducerea Ministerului Educației în cei 9 ani.