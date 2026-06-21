Prima generație afectată de pandemie

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, analizate de Edupedu.ro, în septembrie 2017 au fost înscriși în clasa pregătitoare 156.170 de elevi. În doar doi ani, numărul acestora a crescut inexplicabil la 176.685 în clasa a II-a, iar până la finalul anului școlar 2019-2020, 171.723 au fost declarați promovați.

Tot în 2020, pandemia COVID-19 a perturbat semnificativ sistemul educațional, iar această generație a fost prima care nu a susținut Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a, din cauza trecerii forțate la învățământul online.

Impactul pandemiei a fost documentat în primul raport național al Centrului Național pentru Politici și Evaluare în Educație, care a identificat dificultăți majore în înțelegerea și utilizarea informațiilor din texte.

Aceste probleme au fost evidente în evaluările standardizate pe care elevii le-au susținut în clasa a IV-a, în 2022, evidențiind provocările cu care s-au confruntat în procesul de învățare.

Pentru anul școlar 2025-2026, Institutul Național de Statistică a înregistrat 162.616 elevi înscriși în clasa a VIII-a. Cu toate acestea, doar 148.000 dintre aceștia s-au înscris la Evaluarea Națională, conform Ministerului Educației, lăsând un gol de aproximativ 14.600 de copii, echivalentul a 9% din generație.

Și liceul vine cu noutăți

Această generație este prima care a parcurs integral curriculumul modificat odată cu reforma inițiată în perioada 2013-2017, dar schimbările nu au fost implementate în învățământul liceal până acum.

Începând cu anul școlar 2026-2027, elevii care intră în liceu vor beneficia de programe și manuale noi, parte a unui proces menit să uniformizeze parcursul educațional de la clasa pregătitoare până la finalul liceului.

Totuși, implementarea acestei reforme depinde de finalizarea licitațiilor pentru manuale și de formarea profesorilor, care ar trebui să aibă loc în această vară.

Ministerul Educației a demarat, pe 17 iunie 2026, un concurs pentru 83 de experți în cadrul proiectului RECRED. Aceștia vor dezvolta ghiduri metodologice, resurse educaționale și suporturi de curs pentru pregătirea cadrelor didactice.

Nouă miniștri în nouă ani

Un alt aspect unic pentru această generație este instabilitatea politică ce a marcat sistemul educațional. Din 2017 până în 2026, elevii au avut nu mai puțin de nouă miniștri ai educației, fiecare cu priorități și viziuni diferite.

Liviu Pop, Valentin Popa, Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Ligia Deca, Daniel David, Ilie Bolojan – interimar – și Mihai Dimian, s-au perindat la conducerea Ministerului Educației în cei 9 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Ilie Bolojan, singurul rămas în cursă pentru șefia PNL, cu Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru în echipă
Politică 07:57
Ilie Bolojan, singurul rămas în cursă pentru șefia PNL, cu Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru în echipă
Promisiunile lui Adrian Veștea pentru a-i convinge pe liberali ca să-i voteze guvernul: „Vor fi mai mulți ca la Bolojan”
Politică 20 iun.
Promisiunile lui Adrian Veștea pentru a-i convinge pe liberali ca să-i voteze guvernul: „Vor fi mai mulți ca la Bolojan”
Parteneri
Pepenele verde cu miez galben, senzația verii. Producător: „De patru ani nu mă mai doare capul, am contracte”
Adevarul.ro
Pepenele verde cu miez galben, senzația verii. Producător: „De patru ani nu mă mai doare capul, am contracte”
Jucătorii s-au trezit cu Regele țării în vestiar după punctul istoric de la Campionatul Mondial! Ce a urmat face înconjurul lumii
Fanatik.ro
Jucătorii s-au trezit cu Regele țării în vestiar după punctul istoric de la Campionatul Mondial! Ce a urmat face înconjurul lumii
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum a apărut Andreea Bălan la petrecerea de ziua ei. Gestul făcut de Victor Cornea, soțul artistei, în fața tuturor
Stiri Mondene 10:43
Cum a apărut Andreea Bălan la petrecerea de ziua ei. Gestul făcut de Victor Cornea, soțul artistei, în fața tuturor
Imagini de la botezul lui Landon, fiul cel mic al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc. Ceremonia a fost organizată într-un cadru restrâns
Stiri Mondene 09:38
Imagini de la botezul lui Landon, fiul cel mic al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc. Ceremonia a fost organizată într-un cadru restrâns
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
ObservatorNews.ro
Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Mediafax.ro
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Redactia.ro
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Claude Guillemot, cofondator Ubisoft, și-a pierdut viața în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni, în Franța
KanalD.ro
Claude Guillemot, cofondator Ubisoft, și-a pierdut viața în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni, în Franța

Politic

Octavian Berceanu spune că gruparea Ghinea-Barna a preluat ostil USR în 2016: „Am fost pus la Garda de Mediu din răzbunare împotriva lui Mihai Goţiu”
Politică 09:36
Octavian Berceanu spune că gruparea Ghinea-Barna a preluat ostil USR în 2016: „Am fost pus la Garda de Mediu din răzbunare împotriva lui Mihai Goţiu”
Ilie Bolojan, singurul rămas în cursă pentru șefia PNL, cu Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru în echipă
Politică 07:57
Ilie Bolojan, singurul rămas în cursă pentru șefia PNL, cu Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru în echipă
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 
Fanatik.ro
Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina