Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, între septembrie și decembrie 2025, au părăsit sistemul de învățământ 367 de cadre didactice.

Dintre acestea, 114 erau profesori titulari și debutanți, iar 253 erau angajați pe perioadă determinată sau în funcție de viabilitatea postului, anunță Edupedu. „În perioada septembrie-decembrie 2025 au demisionat din învățământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care 114 cadre didactice titulare și debutante și 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului”, a precizat Ministerul Educației.

Modificările legislative introduse prin Legea nr. 141/2025, care completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, au dus la creșterea medie cu două ore a normei didactice de predare începând din toamna anului 2025. Aceasta a generat nemulțumiri în rândul profesorilor, unii alegând să își reducă norma sau să părăsească sistemul.

Pe lângă demisiile înregistrate, Ministerul Educației a raportat că 56 de cadre didactice funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025-2026. Dintre acestea, 45 sunt profesori titulari și debutanți, iar 11 sunt angajați pe durata viabilității postului.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, un număr de 56 cadre didactice funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025-2026, din care 45 cadre didactice titulare și debutante și 11 cadre didactice angajate pe durata viabilității postului”, se menționează în răspunsul Ministerului.

Conform ordinului ministrului educației nr. 5.198/2025, profesorii au posibilitatea să își reducă norma didactică din propria inițiativă, însă acest lucru implică diminuarea salariului și a vechimii în muncă. În plus, Ministerul a subliniat că organizarea catedrelor în unitățile de învățământ preuniversitar respectă planurile-cadru în vigoare și limitele maxime de ore pe săptămână stabilite prin ordinele ministeriale.

Legea nr. 141/2025 a fost promovată ca o măsură de eficientizare a sistemului educațional, însă efectele sale asupra personalului didactic ridică semne de întrebare. Cu toate acestea, Ministerul Educației susține că măsurile adoptate respectă prevederile legale și oferă profesorilor opțiunea de a-și ajusta programul în funcție de preferințe, cu condiția acceptării reducerilor salariale. Mai multe detalii sunt disponibile pe edupedu.ro.

