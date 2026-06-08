Este scandal mare la Iași!  220 de studenți au fost racolați în rândurile social-democraților – pe lângă cei 500 deja existenți – chiar de rectorul Politehnicii din Iași, Dan Cașcaval, profesor și senator PSD. Mesajul acestuia, postat pe un grup intern al partidului, a fost urmat de felicitările colegilor, însă a stârnit și multe reacții negative. În urma criticilor, Dan Cașcaval a spus că nu face propagandă politică și că, de fapt, nici nu-i cunoaște pe tineri. 

Astăzi a avut loc prima probă orală a examenului de Bacalaureat: cea de competențe lingvistice la Limba și literatura română. Urmează evaluarea competențelor la limba maternă, la limba străină, iar la final testarea competențelor digitale. Probele orale se încheie în data de 17 iunie, iar pe 29  încep probele scrise. Cât despre elevii de-a opta, astăzi au început înscrierile la Evaluarea Națională.

Liceele Gheorghe Lazăr, Tudor Vianu și Sfântul Sava sunt cele mai bune licee din București, dar și din țară, după media de admitere de anul trecut. În Lazăr, de exemplu, s-a intrat cu 9.62, la fel și în Tudor Vianu, în timp ce la Sava cea mai mică medie a fost 9.60. În top urmează Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța, liceul Spiru Haret și Colegiul Național din Iași. La polul opus, cel mai slab liceu este Liceul teoretic Amărăștii de Jos, din județul Dolj, unde s-a intrat cu nota 1.1. 

Indemnizația pentru dirigenție, eliminată din proiectul inițial al legii salarizării, ar putea fi acordată sub forma unei sume fixe de bani. Este anunțul ministrului interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, care a declarat însă că, deocamdată, nu se știe la cât se va ridica această sumă. Cât despre gradația de merit, aceasta va fi înlocuită cu prime de performanță cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază. Banii se vor acorda pentru perioade de trei, șase sau 12 luni. 

Sindicatele din Educație anunță cel mai mare protest de după greva generală din 2023. Pe 17 iunie, aproximativ 20.000 de profesori sunt așteptați în București la un miting de amploare organizat împotriva măsurilor de austeritate și a proiectului noii legi a salarizării. Protestul va începe la ora 11.00. Sindicaliștii vor picheta Guvernul, iar apoi vor pleca în marș spre Palatul Parlamentului. Liderii sindicali amenință în continuare cu boicotarea examenelor naționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
Unica.ro
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.RO
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
Parteneri
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
Libertateapentrufemei.ro
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac s-a lovit de un zid de scepticism în discuțiile cu PNL, PSD și USR. Ce le-a promis partidelor pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat
LiveText
Politică 19:31
Eugen Tomac s-a lovit de un zid de scepticism în discuțiile cu PNL, PSD și USR. Ce le-a promis partidelor pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat
Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Politică 17:04
Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Parteneri
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe și tumorile
Adevarul.ro
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe și tumorile
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
Fanatik.ro
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Financiarul.ro
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Reacțiile fanilor după ce Gabi Tamaș a fost declarat câștigător la Survivor România 2026: „Ce m-a surprins plăcut”
Stiri Mondene 18:42
Reacțiile fanilor după ce Gabi Tamaș a fost declarat câștigător la Survivor România 2026: „Ce m-a surprins plăcut”
Cabral, mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka. Ce a mărturisit prezentatorul despre perioada prin care trece
Stiri Mondene 17:48
Cabral, mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka. Ce a mărturisit prezentatorul despre perioada prin care trece
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
ObservatorNews.ro
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
PRIMA poză cu chipul nepotului lui Hagi! Puștiul, îmbrăcat la costum, în brațe la tata Ianis Hagi, este bucățică ruptă din...
Libertateapentrufemei.ro
PRIMA poză cu chipul nepotului lui Hagi! Puștiul, îmbrăcat la costum, în brațe la tata Ianis Hagi, este bucățică ruptă din...
Parteneri
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
GSP.ro
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Filmările groazei pe plaja de la Marea Neagră! Turiștii evacuați au rupt-o la fugă când a sunat alarma
Mediafax.ro
Filmările groazei pe plaja de la Marea Neagră! Turiștii evacuați au rupt-o la fugă când a sunat alarma
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac s-a lovit de un zid de scepticism în discuțiile cu PNL, PSD și USR. Ce le-a promis partidelor pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat
LiveText
Politică 19:31
Eugen Tomac s-a lovit de un zid de scepticism în discuțiile cu PNL, PSD și USR. Ce le-a promis partidelor pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat
Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Politică 17:04
Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Avertismentul lui Alexandru Țiriac pentru români. Ce îi sfătuiește să facă în următorii 2 ani
Fanatik.ro
Avertismentul lui Alexandru Țiriac pentru români. Ce îi sfătuiește să facă în următorii 2 ani
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?