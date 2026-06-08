Este scandal mare la Iași! 220 de studenți au fost racolați în rândurile social-democraților – pe lângă cei 500 deja existenți – chiar de rectorul Politehnicii din Iași, Dan Cașcaval, profesor și senator PSD. Mesajul acestuia, postat pe un grup intern al partidului, a fost urmat de felicitările colegilor, însă a stârnit și multe reacții negative. În urma criticilor, Dan Cașcaval a spus că nu face propagandă politică și că, de fapt, nici nu-i cunoaște pe tineri.

Astăzi a avut loc prima probă orală a examenului de Bacalaureat: cea de competențe lingvistice la Limba și literatura română. Urmează evaluarea competențelor la limba maternă, la limba străină, iar la final testarea competențelor digitale. Probele orale se încheie în data de 17 iunie, iar pe 29 încep probele scrise. Cât despre elevii de-a opta, astăzi au început înscrierile la Evaluarea Națională.

Liceele Gheorghe Lazăr, Tudor Vianu și Sfântul Sava sunt cele mai bune licee din București, dar și din țară, după media de admitere de anul trecut. În Lazăr, de exemplu, s-a intrat cu 9.62, la fel și în Tudor Vianu, în timp ce la Sava cea mai mică medie a fost 9.60. În top urmează Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța, liceul Spiru Haret și Colegiul Național din Iași. La polul opus, cel mai slab liceu este Liceul teoretic Amărăștii de Jos, din județul Dolj, unde s-a intrat cu nota 1.1.

Indemnizația pentru dirigenție, eliminată din proiectul inițial al legii salarizării, ar putea fi acordată sub forma unei sume fixe de bani. Este anunțul ministrului interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, care a declarat însă că, deocamdată, nu se știe la cât se va ridica această sumă. Cât despre gradația de merit, aceasta va fi înlocuită cu prime de performanță cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază. Banii se vor acorda pentru perioade de trei, șase sau 12 luni.

Sindicatele din Educație anunță cel mai mare protest de după greva generală din 2023. Pe 17 iunie, aproximativ 20.000 de profesori sunt așteptați în București la un miting de amploare organizat împotriva măsurilor de austeritate și a proiectului noii legi a salarizării. Protestul va începe la ora 11.00. Sindicaliștii vor picheta Guvernul, iar apoi vor pleca în marș spre Palatul Parlamentului. Liderii sindicali amenință în continuare cu boicotarea examenelor naționale.

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