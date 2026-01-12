Universitățile primesc bani de la buget în funcție de numărul studenților înscriși. Cum îi încasează? Fraudulos, a declarat pentru Libertatea un profesor universitar, care a explicat și mecanismul: facultățile oferă un număr mare de locuri, înscriu studenții pe bază de dosar, pe mulți îi promovează artificial, iar apoi îi scot cu diplome. Mai mult, există și studenți care, deși figurează în evidențele facultăților, nu au dat niciodată pe la școală. Însă, pentru că umflă numărul total al celor înscriși, nici nu vor dispărea de pe hârtii prea curând.

În continuare nu avem ministru la Educație! După demisia lui Daniel David, premierul ar fi trebuit să numească dacî nu un ministru plin, măcar un interimar. N-a făcut-o, motiv pentru care iată astăzi se împlinesc 22 de zile în care ministerul funcționează mai mult din inerție. Totuși, la conducerea instituției se vehiculează două nume: Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și Luciana Antoci, consiliera pe Educație a primului ministru.

Marius Nistor, șeful Federației sindicale „Spiru Haret”, consideră că România ar avea nevoie de două ministere ale Educației: cel pe care deja îl avem și încă unul, care să se ocupe doar de învățământul universitar și de cercetare. Evident, am avea astfel și doi miniștri. Sindicalistul a declarat pentru Libertatea că doar în acest fel învățământul ar mai avea o șansă.

Regulile pentru predarea religiei în școli au fost publicate în Monitorul Oficial. De departe, cea mai importantă se referă la înscrierea elevilor la această disciplină. Concret, cine dorește să studieze religia, trebuie să depună o cerere de înscriere. Un alt aspect: școlile trebuie să asigure elevilor care nu participă la ore supraveghere și spațiu în care copiii să desfășoare alte activități.

Daniel Funeriu, fostul ministru al Educaţiei, propune modificarea examenului de Evaluare Națională care, în prezent, nu evaluează elevii decât la română și matematică. Pe lângă aceste două discipline, Funeriu mai propune încă două: Științe și Științe socio-umane. O altă propunere se referă la introducerea mediilor ponderate, adaptate profilului fiecărui liceu. Funeriu a propus şi introducerea sportului şi a artelor ca bonus la media de admitere.