Facultatea de Drept a fost cea mai căutată opțiune în cadrul Universității Transilvania în sesiunea de admitere din vara anului 2026.

Conform rezultatelor publicate de Universitatea Transilvania din Brașov, ultima medie de admitere la locurile cu taxă a fost 9,13, ceea ce înseamnă că niciun candidat cu o medie mai mică nu a reușit să obțină un loc.

În același timp, ultima medie pe locurile finanțate de la buget a fost 9,68.

De altfel, candidații cu medii sub 9 nu au avut șanse să obțină un loc finanțat de la buget nici la alte programe foarte căutate ale Universității Transilvania din Brașov, precum Psihologie și Științele Educației, Sociologie și Comunicare, Litere, Matematică și Informatică sau Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

La București, 21 de tineri s-au bătut pentru un loc la buget la Psihologie.

În timp ce la Drept ultima medie la taxă a fost 9,13, la celelalte facultăți pragurile de admitere au fost considerabil mai mici.

Printre ultimele medii de admitere la taxă se numără:

Psihologie și Științele Educației – 8,25;

Sociologie și Comunicare – 8,05;

Științe Economice și Administrarea Afacerilor – 7,51;

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – 6,98.

Universitatea Transilvania din Brașov a avut în această sesiune cinci candidați admiși cu media 10,00 la programele de licență.

Trei dintre aceștia au fost admiși pe locuri finanțate de la buget, inclusiv la Facultatea de Drept, care a avut una dintre cele mai bune performanțe la admiterea din acest an.

Rezultatele publicate până acum nu includ programul de studii Medicină, unde examenul de admitere este programat pentru 29 iulie, iar rezultatele vor fi afișate în 30 iulie.

Candidații declarați admiși trebuie să își confirme locul până la 28 iulie.

În cazul locurilor finanțate de la buget, confirmarea presupune depunerea actelor în original, iar pentru locurile cu taxă este necesară achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare.

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