Legea lui Benedict și măsuri vitale

Noile măsuri sunt parte a Legii lui Benedict, o inițiativă menită să îmbunătățească siguranța copiilor cu alergii alimentare sau anafilaxie în școli. Campania a fost denumită în memoria lui Benedict Blythe, un copil de cinci ani din Lincolnshire, care a murit tragic în decembrie 2021 din cauza unei reacții anafilactice la școală. Mama sa, Helen Blythe, a descris anunțul drept „o zi cu adevărat semnificativă” și a condamnat „catalogul de erori” care a contribuit la decesul fiului său, inclusiv administrarea greșită a alimentelor și întârzierea tratamentului.

„Nu vrem ca alte familii să treacă prin ceea ce am trecut noi”, a spus Helen Blythe. „Experiența de a avea o reacție alergică este cu adevărat supărătoare și vrem să ne ferim de asta ori de câte ori este posibil.”

Guvernul susține că noile reguli vor reduce absențele cauzate de alergii

Ministerul Educației estimează că noile reguli vor reduce semnificativ numărul zilelor de școală pierdute din cauza problemelor legate de alergii, care în 2025 au atins 500.000 de zile. În plus, măsurile sunt văzute ca o modalitate de a salva vieți și de a menține mai mulți copii în siguranță în mediul școlar.

Paul Whiteman, secretarul general al sindicatului NAHT, a subliniat că orice cerințe suplimentare necesită finanțare adecvată: „Nu se poate aștepta ca școlile să finanțeze din bugetele lor.” Totuși, ministrul educației timpurii, Olivia Bailey, a declarat că multe școli au deja politici bune privind alergiile și că aceste cerințe sunt „rezonabile” pentru a fi acoperite din bugetele existente. „Ne-am angajat să colaborăm cu școlile pentru a face acest lucru cât mai ușor posibil”, a adăugat Bailey.

Școli pregătite să acționeze

În unele școli, precum Școala Primară Warter din East Yorkshire, măsurile sunt deja un standard. Helen Houghton, directoarea școlii, a spus că 5% dintre elevi au alergii, unele foarte complexe. Ea a descris noile directive drept „fundamentale”, explicând că școala alocă fonduri pentru instruirea personalului și achiziționarea echipamentului necesar: „Este o sumă mică pentru a-i avea acolo și a ne asigura că toată lumea este în siguranță.”

Houghton a subliniat importanța unei abordări culturale și educaționale: „Trebuie să fie înfricoșător să fii părinte sau copil cu alergii. Pentru școală, este vorba despre menținerea unor sisteme incredibil de stricte și a unei responsabilități colective.”

Noile reguli vor face obligatorii autoinjectoarele de adrenalină în școli

O anchetă realizată de Fundația Benedict Blythe în 2024 a constatat că 70% dintre școlile din Anglia nu aveau măsuri corespunzătoare pentru alergii, iar jumătate nu dispuneau de autoinjectoare de adrenalină de rezervă. Acum, noile reguli vor face aceste măsuri obligatorii în toate unitățile de învățământ.

„Aceasta este prima generație de copii care vor începe școala în septembrie și care vor fi într-un mediu complet sigur pentru ei în ceea ce privește măsurile de siguranță împotriva alergiilor”, a declarat Helen Blythe. Autoritățile îndeamnă părinții, profesorii și experții să contribuie cu opinii înainte ca noile reguli să intre în vigoare în septembrie 2026.

