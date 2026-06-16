„Presiunea, frica de eşec sau teama de a dezamăgi pot deveni copleşitoare”

„În fiecare an, în perioada examenelor naţionale, mii de copii traversează emoţii intense, aşteptări şi temeri care nu se văd întotdeauna dincolo de rezultate. Pentru mulţi, examenele sunt o etapă firească. Pentru unii însă, presiunea, frica de eşec sau teama de a dezamăgi pot deveni copleşitoare.

Pornind de la situaţiile întâlnite în activitatea structurilor sale, Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare şi prevenire «Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să ştie că eşti alături de el!», prin care transmite un apel către părinţi, profesori şi comunitate de a acorda mai multă atenţie siguranţei şi sprijinului oferit copiilor în această perioadă”, afirmă reprezentanţii MAI într-un comunicat.

MAI, despre situațiile întâlnite în teren

Conform MAI, în intervențiile care sunt derulate în teren, se întâlnesc deseori situații în care tineri aflați sub presiune emoțională recurg la decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu răspunde așteptărilor familiei.

„Experiența acestor situații arată că multe dintre ele pot fi prevenite atunci când există comunicare, sprijin și atenție la timp. O conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că sunt acceptați indiferent de rezultat pot face diferența pentru un copil aflat sub presiune”, se mai arată în comunicat.

MAI a mai transmis faptul că aceste examene reprezintă etape importante, dar niciun rezultat nu este mai important decât echilibrul și siguranța unui copil.

„De multe ori, cei care intervin în astfel de situații își doresc să fi putut ajunge mai devreme – înainte ca un copil să plece de acasă, înainte ca o familie să intre în panică, înainte ca un moment dificil să devină o tragedie. Prin această campanie vrem să transmitem un mesaj simplu: cea mai mare reușită nu este o notă, ci un copil care știe că este iubit, ascultat și sprijinit indiferent de rezultat”, a declarat chestor de poliție Ramona Dabija, director al Direcției Informare și Relații Publice.

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