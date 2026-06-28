În București, un număr de 17.897 de candidați este înscrisă pentru susținerea examenului. Camelia Lepădat, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), a explicat duminică, în direct la Euronews România, care sunt măsurile luate în cele 54 de centre de examen pentru a proteja sănătatea elevilor și a profesorilor.

Reguli stricte și măsuri anticăldură

Pentru a evita sincopele organizatorice, ISMB a rezumat principalele reguli de conduită și logistica adaptată pentru valul de căldură:

Ora limită de acces: Intrarea candidaților în sălile de examen se încheie strict la ora 8:30 . Probele încep la ora 9:00, iar respectarea graficului este esențială pentru evitarea aglomerației la orele dimineții.

Intrarea candidaților în sălile de examen se încheie strict la . Probele încep la ora 9:00, iar respectarea graficului este esențială pentru evitarea aglomerației la orele dimineții. Hidratare garantată: Fiecare centru este dotat cu dozatoare de apă prin grija primăriilor de sector. Elevii au voie să intre în săli cu sticle de apă pentru uz individual.

Fiecare centru este dotat cu dozatoare de apă prin grija primăriilor de sector. Elevii pentru uz individual. Climatizare: Se vor folosi cu prioritate sălile dotate cu aer condiționat fix. În școlile unde acestea lipsesc, confortul termic va fi asigurat cu ventilatoare și aparate mobile de climatizare.

Se vor folosi cu prioritate sălile dotate cu aer condiționat fix. În școlile unde acestea lipsesc, confortul termic va fi asigurat cu ventilatoare și aparate mobile de climatizare. Obiecte interzise: Este strict interzis accesul cu manuale, notițe, telefoane mobile, tablete sau ceasuri inteligente. Încălcarea regulii atrage eliminarea directă, indiferent dacă dispozitivele au fost folosite sau nu.

Elevii nu mai așteaptă în săli dacă apar erori la scanarea digitalizată

O noutate importantă anunțată de reprezentanta ISMB vizează corectarea digitalizată a lucrărilor. În contextul în care în anii precedenți procesul de scanare a generat uneori blocaje tehnice care i-au ținut pe elevi blocați pe scaune la orele amiezii, anul acesta protocolul a fost modificat.

„Procesul de evaluare se realizează digitalizat, lucrările sunt scanate de către comisie (…). Nu este nevoie ca elevii să aștepte în cazul în care vor fi din nou întâmpinate dificultăți. Noi sperăm că nu se va întâmpla, dar dacă apare o problemă, se ocupă personalul din centrul de examen. Nu este nevoie să supunem elevii unor perioade de așteptare extrem de lungi în căldură”, a subliniat Camelia Lepădat.

Prima probă de Bacalaureat, la limba și literatura română

Luni, 29 iunie, absolvenții de liceu deschid sesiunea scrisă cu proba de Limba și literatura română. Profesorii atrag atenția că, dincolo de rezolvarea corectă a cerințelor de pe foaia de examen, redactarea corectă joacă un rol crucial în nota finală.

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026, înainte de contestații, vor fi afișate în mod digitalizat în data de marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Inspectoratul Școlar dă asigurări că monitorizează în timp real condițiile din toate cele 54 de școli bucureștene pentru ca starea de bine a elevilor să nu aibă de suferit.

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