Bacalaureat 2026. Erori descoperite după publicarea baremelor la Logică și Chimie anorganică

Ministerul Educației a publicat, joi după-amiază, subiectele și baremele de evaluare pentru proba la alegere a profilului și specializării, susținută în cadrul examenului de Bacalaureat 2026. La scurt timp după publicare, elevii au semnalat mai multe neconcordanțe în baremele oficiale pentru disciplinele Logică și Chimie anorganică. În urma acestor sesizări, instituția a actualizat documentele oficiale, iar versiunile revizuite au înlocuit baremele inițiale. Reprezentanții Ministerului Educației au confirmat modificările.

Răspunsul corect la Logică

Cea mai importantă modificare a fost operată în baremul de evaluare la disciplina Logică, argumentare și comunicare. În varianta publicată inițial, la Subiectul I, punctul A, itemul 4, răspunsul considerat corect era varianta D. După revizuire, răspunsul oficial a fost schimbat în varianta B. Potrivit Ministerului Educației, aceasta este singura modificare adusă baremului de Logică, toate celelalte răspunsuri, punctajele și criteriile de evaluare rămânând neschimbate.

Răspunsul corect la Chimie anorganică

O corectură a fost făcută și în baremul pentru proba de Chimie anorganică. În documentul publicat inițial, la Subiectul I, punctul A, exercițiul 1, răspunsul corect era indicat ca fiind varianta A. După actualizarea realizată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, răspunsul oficial a devenit varianta C. Restul baremului a rămas nemodificat.

Actualizarea baremelor înseamnă că profesorii evaluatori vor corecta toate lucrările folosind exclusiv versiunile revizuite, acestea fiind documentele oficiale aflate în vigoare. Astfel, candidații care au ales varianta B la itemul modificat de la Logică și varianta C la exercițiul modificat de la Chimie vor primi punctajul corespunzător răspunsurilor corecte, chiar dacă în prima versiune a baremului erau indicate alte variante.

Joi, 2 iulie, absolvenții de liceu au susținut proba la alegere a profilului și specializării, la discipline precum Logică, Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie sau Sociologie.

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele la ora 15:00, imediat după încheierea examenului. Vineri, 3 iulie, are loc ultima probă a sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026, cea la Limba și literatura maternă, destinată absolvenților care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

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